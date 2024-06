Auf Steam gibt's gerade ein 30€-Spiel komplett gratis, aber ihr müsst euch beeilen

In Islands of Insight könnt ihr eine riesige Open World erkunden, und zwar auch in der Luft.

Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch ein außergewöhnliches Spiel schnappen, ohne einen einzigen Cent dafür zahlen zu müssen. Island of Insight kostet bei Steam normalerweise 30 Euro, steht aktuell aber komplett gratis zur Verfügung. Und damit meinen wir kein Gratis-Wochenende oder eine Trial-Phase, ihr dürft den Titel stattdessen behalten, wenn ihr ihn einmal eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt habt. Die einzigen Wermutstropfen: Ihr müsst euch ordentlich ranhalten und Islands of Insight läuft leider nur auf dem PC.

Islands of Insight gratis sichern: Holt euch das hübsche Open World-Rätselspiel heute noch bei Steam

Darum geht's: Giveaways gibt es immer wieder, viele Spiele-Publisher bieten auch kostenlose Probewochen oder Gratis-Wochenenden ihrer Spiele an. Dass ein Titel aber komplett verschenkt wird, kommt nicht so oft vor (von den wöchentlichen Gratis-Spielen im Epic Games Launcher einmal abgesehen). Islands of Insight dürft ihr aber behalten, wenn ihr es eurem Komto hinzufügt.

Das ist Island of Insight

Genre : Open World-Puzzler/Rätselspiel

: Open World-Puzzler/Rätselspiel Release : 2024

: 2024 Plattform : PC, Steam

: PC, Steam Preis : Gratis bis zum 27. Juni um 19 Uhr, normalerweise 29,99 Euro.

: Gratis bis zum 27. Juni um 19 Uhr, normalerweise 29,99 Euro. Wo bekomme ich das? Hier findet ihr Islands of Insight bei Steam.

Rätselspaß mit Open World-Freiheit: In Islands of Insight könnt ihr eine gigantische, sehr hübsche Spielwelt frei erkunden. Sie besteht aus unzähligen, schwebenden Inseln und steckt voller Rätsel und Geheimnisse. Dabei habt ihr die Wahl, wohin ihr geht, rennt, springt oder fliegt und müsst euch auch nicht vor Fallschaden fürchten.

Nur einige echte Kopfnüsse warten auf euch, insgesamt soll es über 10.000 Rätsel zu entdecken geben. Die rotieren allerdings und befinden sich nicht immer an derselben Stelle, es sollte also wirklich keine Langeweile aufkommen.

Gegner gibt es keine, dafür andere Leute: Islands of Insight ist ein völlig friedliches Spiel, das auf Puzzles statt Kämpfe setzt. Allerdings haben wir es hier auch mit einer Shared World zu tun. Das heißt, dass ihr anderen Spieler*innen begegnen könnt, die euch aber weder etwas anhaben noch im Weg stehen können.

MMO-Ansatz und Always-On sorgt für Kritik: Bei vielen Rezensionen zu Islands of Insight wird der Online-Zwang kritisiert und dass es (noch – er wurde bereits angekündigt) keinen Offline-Modus für Singleplayer-Fans gibt. Vor allem, weil die Interaktion mit anderen Menschen sehr eingeschränkt ist und dem Spiel nicht viel hinzufügt.

Stellt euch das Ganze in etwa so wie bei Journey vor. Wenn ihr das mochtet und auch The Pathless, The Witness, Aer: Memories of Old oder The Talos Principle 2 etwas abgewinnen könnt, solltet ihr auch mit Islands of Insight viel Spaß haben können.

Leider kein Steam Deck-Support: Islands of Insight gibt es leider nicht für die Konsolen. Wollt ihr den Titel also eigentlich lieber auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X oder der Switch spielen, schaut ihr in die sprichwörtliche Röhre. Ihr seid aber trotz Steam-Account auch an den PC gebunden. Laut der offiziellen Steam-Seite von Islands of Insight wird auch das Steam Deck nicht unterstützt.

Wie gefällt euch Islands of Insight? Schnappt ihr für 0 Euro zu?