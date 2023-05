It Takes Two: Holt euch den Koop-Hit für PS4 & PS5 zum Schnäppchenpreis bei Amazon

It Takes Two könnt ihr bei Amazon jetzt in der PS4-Version sehr günstig bekommen.

Den Koop-Hit It Takes Two könnt ihr bei Amazon jetzt in der PS4-Version mit kostenlosem PS5-Upgrade günstig im Angebot bekommen, und zwar für nur 16,99€ und damit rund 58 Prozent günstiger als die 39,99€, die ihr im PlayStation Store für die digitale Version bezahlen würdet. Hier kommt ihr zum Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Deal war vor rund zwei Wochen schon einmal verfügbar, aber damals schnell ausverkauft. Ihr solltet deshalb damit rechnen, dass er auch diesmal nicht lange verfügbar bleibt.

Wie gut ist It Takes Two?

Koop-Hit & Kritikerliebling: It Takes Two ist einer der ganz großen Kritikerlieblinge der letzten Jahre. In unserem GamePro-Test hat es stolze 90 Punkte abgestaubt, bei den Game Awards wurde es zum besten Spiel des Jahres 2021 gekürt. Es handelt sich um ein reines Koop-Spiel, das ausschließlich zu zweit gespielt werden kann, und zwar entweder lokal an einer Konsole oder im Online-Multiplayer. Auch wenn ihr online spielt, braucht ihr übrigens nur eine Kopie zu kaufen.

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Herzerwärmende Story & niedlicher Animationsfilmstil: In It Takes Two spielt ihr ein Ehepaar, das sich scheiden lassen möchte, aber auf magische Weise in kleine Puppen verwandelt wird. Nun müssen die beiden notgedrungen zusammenarbeiten, um ihre menschlichen Körper zurückzubekommen. Ihre herzerwärmende Wirkung entfaltet die Geschichte nicht zuletzt durch die tolle Inszenierung und das niedliche Artdesign im Stil eines Animationsfilms.

Kreatives Gameplay: Seine guten Bewertungen hat sich It Takes Two nicht zuletzt durch seine spielerische Kreativität verdient. Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer, aber It Takes Two wechselt zwischendurch gern mal das Genre und wird beispielsweise zu einem Shooter, einem Fighting Game oder sogar zu einer Flugsimulation. Daneben gibt es noch massenhaft kleinere Minispiele, die zwischendurch für Abwechslung sorgen.

