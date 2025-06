Japan-Soulslike mit Open World: Schnappt euch dieses exklusive PS5-Spiel jetzt 65% günstiger im Angebot!

Dieses exklusive Open-World-Spiel für PS5 aus dem letzten Jahr könnt ihr euch gerade 65% günstiger schnappen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein Open-World-Spiel aus 2024, das nur für PS5 und (mit einiger Verspätung) für PC erschienen ist, im Sonderangebot sichern. Das Action-Rollenspiel mit deutlichem Soulslike-Einschlag bekommt ihr aktuell stattliche 65 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Dieser Link führt euch direkt zum Deal:

Ihr könnt bei Amazon momentan übrigens noch viele weitere PS5-Spiele günstiger abstauben, die meisten davon allerdings nur noch bis zum 11. Juni, denn dann endet der große Days of Play Sale. Hier ein paar Beispiel-Angebote:

Die Übersicht über die Days of Play-Angebote bei Amazon findet ihr hier:

Open-World-Spiel für PS5: Samurai-Soulslike mit etwas Assassin's Creed

Die Schwertduelle sind das spielerische Highlight von Rise of the Ronin.

Es geht hier um Rise of the Ronin, ein Open-World-Spiel, das ähnlich wie das Anfang des Jahres erschienene Assassin’s Creed Shadows im historischen Japan angesiedelt ist. Wir befinden uns im Jahr 1863, einer Zeit des Umbruchs, in der Schusswaffen zwar bereits weit verbreitet sind, die Samurai aber noch immer einige Macht haben. Wir spielen einen solchen Samurai, der allerdings abtrünnig geworden ist und sich gegen die Herrschaft des tyrannischen Shoguns auflehnt.

Wie das vom selben Entwickler stammende Nioh hat auch Rise of the Ronin einige Ähnlichkeiten mit Dark Souls. Trotz der Existenz von Schusswaffen bleibt das Spiel größtenteils auf den Nahkampf fokussiert, wobei die anspruchsvollen Bosskämpfe das Highlight des Spiels sind. In den spannenden Schwertduellen habt ihr nur dann eine Chance, wenn ihr mit gutem Timing zu parieren und zu kontern versteht.

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Autoplay

Im Vergleich zu Nioh und erst recht zu Dark Souls ist euer Protagonist allerdings viel beweglicher. Ihr könnt euch sogar mithilfe eures Greifhakens blitzschnell auf Hausdächer schwingen und euch von oben auf eure Feinde herabstürzen. Außerdem gibt es einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Anders als bei vielen anderen Soulslikes braucht man sich also keine Sorgen zu machen, völlig überfordert zu werden.

Auch wenn Rise of the Ronin durchaus ein paar Macken hat und etwa trotz spannender Ansätze bei der Story schwächelt, ist es dennoch eine klare Kaufempfehlung für alle, die sowohl Lust auf Soulslike-Gameplay haben als auch Open-World-Spielen im Stile eines Assassin’s Creed etwas abgewinnen können. Das gilt natürlich vor allem jetzt zum Angebotspreis mit 65% Rabatt: