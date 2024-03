Team Ninja kann actiongeladene Kampfsysteme. Das hat das Entwickler-Studio mit Titeln wie der Nioh-Reihe und Wo Long eindrucksvoll bewiesen. Genau wie bockschwere, missionsbasierte Souls-Action in mythologischen Settings. Rise of the Ronin bringt dagegen eine Open World, viel mehr Zugänglichkeit und einen größeren Story-Fokus mit. Die Samurai-Geschichte verzichtet außerdem komplett auf Fabelwesen und Magie - und ist erstmal PS5-exklusiv.

Da stellt sich natürlich die Frage: Funktioniert die neue Ausrichtung? Ja und nein. Rise of the Ronin begeistert uns voll und ganz mit seinem runden, spaßigen Action-Gameplay. Nach dem Durchspielen der Vollversion zeigt sich jetzt aber, das Open World-Design und die Erzählweise der an sich durchaus spannenden historischen Story da nicht ganz mithalten können. Samara hat sich durch die Samurai-Story gespielt und zeigt euch im Testvideo, wie sich das Open World Action-Game schlägt.