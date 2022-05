Aktuell lässt Amazon mit der Gaming Week das Herz eines jeden Gamers aufgehen. Egal, ob ihr einen neuen Monitor, einen neuen Stuhl oder sogar einen neuen Laptop braucht - ihr werdet auf jeden Fall fündig. In diesem Artikel wollen wir euch einen attraktiven Deal aus dem Bereich Kopfhörer präsentieren.

So gut ist das Angebot: Das JBL Quantum One bekommt ihr derzeit für unschlagbare 119,99 Euro (UVP: 249 Euro) und genießt damit einen Rabatt von satten 52 Prozent. Hier liegt nicht nur das aktuell beste Angebot vor, es handelt sich auch um den bisherigen Tiefstpreis. Viel Zeit habt ihr aber nicht, denn der Deal läuft nur noch bis zum 8. Mai - unter der Voraussetzung, dass das Headset bis dahin nicht ausverkauft ist.

Hervorragender Sound mit optimalem Komfort

In Sachen Klang überzeugt das Quantum One in hohem Maße. Die integrierte Surround-Funktion von JBL QuantumSphere 360 bietet euch eine räumliche Soundkulisse, bei der euch kein noch so leises Geräusch entgeht. Für die immersive Wirkung beim Zocken sorgen die 50-Millimeter-Treiber, indem sie eine besondere Tonkurve erzeugen.

Mit Störgeräuschen von der Außenwelt müsst ihr euch niemals herumschlagen. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen ermöglichen das Over-Ear-Design und die Nennimpedanz von 32 Ohm bereits eine gute Abschirmung. Zum anderen kümmert sich zusätzlich das aktive Noise-Cancelling um Hintergrundgeräusche und blendet diese geschickt aus.

Das Quantum One richtet sich nach dem Motto "Back to the roots" und setzt auf die gute alte Kabeltechnik, was aber keinesfalls stört. Im Gegenteil: Ihr müsst nicht mitten in der Schlacht unterbrechen, weil ihr eure Kopfhörer aufladen müsst. Wo wir gerade dabei sind: Das Headset ist mit sämtlichen aktuellen Konsolen kompatibel - auch mit der begehrten PS5 und Xbox Series X.

Natürlich ist auch Komfort bei einem Headset extrem wichtig. Deshalb verfügt das Quantum One über einen leichten Kopfbügel und Ohrpolster mit Memory-Schaum, die zudem luftdurchlässig sind. Bei einem Gewicht von nur 369 Gramm werdet ihr nicht irgendwann denken, dass ihr einen Klotz auf eurem Haupt tragt. Zusammenfassend also ideale Voraussetzungen für einen Gaming-Marathon ohne matschige Ohren und drückende Stellen.

