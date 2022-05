Saturn hat eine Aktion gestartet, bei der man insgesamt bis zu 14.000 Euro sparen kann! Obwohl der Normalsterbliche vermutlich nicht jedes Angebot davon nutzt, sind dennoch dicke Ersparnisse drin: ZUm Beispiel das Google Pixel 6 für nur 555 Euro, LG OLED-TVs ab 1099 Euro oder die starke JBL Charge 4 für nur 122 Euro.

OLED-TVs in verschiedenen Größen über 40% reduziert

Wer einmal vor einem OLED-Fernseher gesessen hat, der weiß, wovon wir hier sprechen: Keine andere Technik zaubert so ein atemberaubendes Bild vor eure Augen wie diese! Leider sind die meisten TVs dieser Kategorie immer noch dementsprechend teuer, Saturn will hier aber aushelfen. Erlebt einen 4K-TV mit HDMI 2.1, AMD FeeSync und Nvidia G-Sync, brillante Farben und eine Smart-TV-Performance, wie sie 2022 sein sollte. Perfektes Schwarz trifft auf perfekte Farben.

Los geht es mit dem 48-Zöller für nur 1099 Euro (-33%), die 55-Zoll-Variante liegt bei nur 1199 Euro und das 65-Zoll-Modell bei 1666 Euro. Wer nun allerdings noch mehr TV will oder womöglich auch einfach kein Stück Wand mehr sehen möchte, für den eignen sich die beiden Spitzenmodelle: Da hätten wir einmal 77 Zoll für 2.888 Euro (-45%) und schließlich noch das Modell für Götter und Barney Stinsons: 83 Zoll OLED Flat-TV mit Sage und Schreibe 210,82 Zentimetern Bildschirmdiagonale für ebenfalls leicht göttlich angehauchte 4.299 Euro anstatt 7.999 Euro (-46%).

Eine Kamerasoftware zum verlieben: Das Pixel 6

Mit dem neuen Pixel 6 ist Google erneut ein großer Wurf gelungen. Die überragende Kamerasoftware des neuen Topmodells der Android-Mutter schafft es in jeder denkbaren Situation ein nicht nur brauchbares, sondern absolut hervorragendes Foto zu knipsen. Dank des neuen Bewegungsmodus sind auch endlich natürliche und scharfe Aufnahmen in actiongeladenen Situationen möglich - wenn ihr also mal wieder versehentlich aus einem Flugzeug springt, steht der brauchbaren Instagram-Story nichts mehr im Wege.

Besonders bemerkenswert ist auch die Akkuleistung. Die reicht zwar nicht an das gute alte Nokia heran, das euch grob geschätzt bis etwa Oktober 2043 mit Saft versorgt, hält aber dennoch gut und gerne 48 Stunden bei normaler Nutzung durch. Dank Corning Gorilla Glass Victus und Wasser- sowie Staubbeständigkeit, steht euren Abenteuern nichts mehr im Wege, selbst bei besagtem Fall aus dem Flugzeug. Das Pixel 6 gibt es jetzt mit 128 GB in verschiedenen Farben für nur 555 Euro.