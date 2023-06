Neues Spiel der SnowRunner-Macher wird ultrabrutales Zombie-Metzelfest und so sieht's aus

John Carpenter's Toxic Commando ist der Name von Saber Interactives neuem Spiel.

In den vergangenen Jahren hat sich Entwickler Saber Interactive an reichlich düsteren Spielen wie Killing Floor 2, Call of Cthulhu, Vampyr oder zuletzt Evil Dead versucht. Vielen von euch ist das Studio aber sicher auch durch ihren Fahrsimulator SnowRunner bekannt. Im kommenden Koop-Shooter steuern wir aber keine LKWs durch Schnee, sondern mähen in John Carpenter's Toxic Commando reichlich Zombies um, was in einem ersten Gameplay-Trailern schon richtig spratzig aussieht.

Wann erscheint der Zombie-Shooter? 2024. Der Release erfolgt nur auf Current-Gen (PS5, Xbox Series X/S) und PC.

Den ersten Trailer, in dem es gleich hunderten von Untoten an den Kragen geht, könnt ihr euch hier anschauen:

1:52 Koop-Shooter Toxic Commando zeigt im Reveal-Trailer Kämpfe gegen Monster-Horden

Sobald uns weitere Infos zum Spiel erreichen, werden wir den Artikel aktualisieren. In Kürze findet ihr zudem eine Übersicht zum Summer Game Fest auf GamePro.

Wie hat euch der erste Trailer zum Zombie-Shooter von Saber gefallen?