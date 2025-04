Joy-Con Controller im Angebot: Jetzt günstig mit großem Mario-Spiel für Switch schnappen!

Lange war es ausverkauft, jetzt könnt ihr euch dieses Bundle mit einem Mario-Spiel und den Joy-Con Controllern für Nintendo Switch endlich wieder günstig schnappen.

Jetzt könnt ihr euch die normalerweise sehr preisstabilen Joy-Con Controller für Nintendo Switch endlich wieder in einem günstigen Bundle schnappen: Im My Nintendo Store ist nämlich aktuell das preiswerte, aber lange Zeit ausverkaufte Paket mit den Controllern in Pastell-Lila und Pastell-Grün und dem Exklusivspiel Super Mario Party wieder verfügbar. Hier könnt ihr es euch sichern:

Das ursprünglich Ende 2023 erschienene Bundle war lange gar nicht mehr oder nur noch zu stark überhöhten Preisen verfügbar, die im März 2025 zeitweise auf über 160€ gestiegen waren. Nun bekommt ihr es wieder für sehr angemessene 99,99€. Das sind rund 40€ Ersparnis im Vergleich zum UVP der Controller und des Spiels beim Einzelkauf. Laut Vergleichsplattformen könnt ihr beides zusammen nirgendwo sonst so günstig bekommen.

Falls Super Mario Party einfach nicht das Richtige für euch ist und ihr euch deshalb die Joy-Con Controller lieber ohne Spiel schnappen wollt, findet ihr sie übrigens derzeit laut Vergleichsplattformen am günstigsten bei Otto. Dabei solltet ihr allerdings beachten, dass das dortige Angebot bereits fast ausverkauft ist:

Was bietet Super Mario Party für Switch überhaupt?

1:51 Super Mario Party - Trailer stellt Minispielsammlung für Nintendo Switch vor

Autoplay

Super Mario Party ist das erste Mario Party für Nintendo Switch und ein traditioneller Teil der Reihe. Der Haupt-Modus besteht darin, dass ihr eure Figur über ein Spielbrett zieht und je nachdem, wo euch die Würfel landen lassen, in den verschiedensten Minispielen antretet. Es gibt 80 verschiedene Spiele, die von klassischen Hindernisparcours bis hin zum Anbraten von Tofuwürfeln reichen.

Im lokalen Multiplayer macht das alles natürlich am meisten Spaß, ihr könnt aber auch online oder alleine spielen. Super Mario Party hat sogar einen neuen Koop-Modus zu bieten, in dem bis zu vier Spieler*innen gemeinsam mit einem Schlauchboot einen Fluss hinabfahren und sich den verschiedensten Herausforderungen stellen müssen. Daneben könnt ihr jetzt in der sogenannten Partner-Party auch in Zweier-Teams antreten.