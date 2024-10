Joy-Con Controller für Nintendo Switch im Angebot: Nur an diesem Wochenende in allen Farben günstig schnappen!

Die Joy-Con Controller für Switch gibt es zwar in allen Farben günstiger, bei der Standard-Variante in Rot und Blau bekommt ihr aber den besten Preis.

Durch den großen MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale könnt ihr euch gerade neben tausenden weiteren Sonderangeboten auch die normalerweise sehr preisstabilen Joy-Con Controller für Nintendo Switch günstig schnappen. Ihr bekommt Extra-Rabatt auf alle Farbvarianten. Am günstigsten ist aber die Standard-Version in Neon-Rot und Neon-Blau, da diese ohnehin schon vergleichsweise stark reduziert ist. Hier geht’s direkt zum Deal:

Die Joy-Cons in Neon-Rot und Neon-Blau sind von 64,99€ (UVP: 79,99€) auf 54,61€ reduziert. Laut Vergleichsplattformen könnt ihr sie aktuell nirgendwo sonst so günstig bekommen. Die anderen Farben sind in der Regel nur ein paar Euro teurer.

Falls ihr keine Lust mehr auf die Joy-Cons habt und stattdessen einen richtigen Controller wollt, der besser in den Händen liegt, könnt ihr übrigens auch den Nintendo Switch Pro Controller im Angebot abstauben:

Beachtet bitte: Bei MediaMarkt bekommt ihr kostenlosen Versand ab einem Warenwert von 59€. Ihr könnt die Versandkosten also umgehen, wenn ihr zu den Joy-Con Controller bzw. zum Switch Pro Controller noch eine Kleinigkeit dazu bestellt. Ihr könnt sie aber auch zu einem Markt in eurer Nähe liefern lassen und sie dort selbst abholen.

Mehr Gaming-Deals aus dem MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale

Falls euch die Nintendo Switch allein nicht reicht, könnt ihr im Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt auch die PS5 Slim günstig abstauben.

Der große Sale bei MediaMarkt, durch den ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment bekommt, läuft noch bis 7 Uhr am Montagmorgen und ist alternativ auch bei Saturn zu finden. Unter den Angeboten sind noch viele weitere preiswerte Gaming-Deals, darunter Konsolen wie die PS5 Slim, die Xbox Series X und natürlich auch die Nintendo Switch in der normalen und der OLED-Version. Hier geht’s zur Aktionsübersicht:

Daneben findet ihr natürlich noch jede Menge günstiges Gaming-Zubehör unter den Deals, außer Controllern sind beispielsweise Headsets, Speicherkarten und SSDs dabei. Außerhalb des Gaming-Bereichs könnt ihr unter anderem 4K-Fernseher, Handys und haufenweise Küchen- und Haushaltsgeräte von der Gefriertruhe bis zur Waschmaschine günstig abstauben. Es lohnt sich also definitiv, mal bei dem Sale vorbeizuschauen.

