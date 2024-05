Jujutsu Kaisen lässt uns einfach keine Ruhe, bringt mit neuem Kapitel reihenweise Fans zum Weinen

Yuji muss den nächsten Schicksalsschlag verkraften.

Der Manga von Jujutsu Kaisen befindet sich aktuell in seinen letzten Zügen. Der Mangaka Gege Akutami gab an, dass die Geschichte noch in 2024 enden soll. Zum großen Finale wird der Schöpfer noch einmal so richtig aufdrehen und einiges aus dem Ärmel schütteln.

Die Fangemeinde musste sich schon von einem schweren Schicksalsschlag erholen. Im neuen Manga-Kapitel 259 folgt allerdings das nächste traumatische Ereignis, das die Lesenden mit einem schweren Herzen zurücklässt.

Vorsicht, Spoiler: Hier folgen Story-Spoiler, die bis Kapitel 259 reichen.

Jujutsu Kaisen bekommt emotionales Finale

Was ist im aktuellen Kapitel passiert? Sukuna, der König der Flüche, hat den Körper von Protagonist Yuji Itadori verlassen und befindet sich aktuell in Megumis Körper. Er hat das Ziel, Yuji zu töten. Doch Yujis älterer Bruder Choso beschützt seinen kleinen Bruder plötzlich, obwohl er eigentlich zu den Bösewichten zählte.

Choso nutzt seine Kräfte, um Yuji für all die Zeit zu danken, in denen sie eine friedliche Bruderschaft hatten. Er wirft sich vor die feindliche Attacke und schützt Yuji vor dem Angriff. Yuji muss mit ansehen, wie sich sein Bruder vor ihm auflöst.

Die Szene könnt ihr euch im folgenden Tweet ansehen:

Warum ist das so tragisch? In Kapitel 236 starb bereits einer der beliebtesten Charaktere. Sukuna tötete bereits Yujis Mentor Satoru Gojo. Sein Tod löste eine große Welle der Trauer aus. Selbst der Duolingo-Account reagierte auf diese Szene.

Es ist also gerade einmal 23 Kapitel her, dass Fans den Tod eines wundervollen Charakters hinnehmen mussten. Auch Charaktere wie Mahito, Nobara und Nanami haben nicht bis zum Schluss überlebt. Gerade sind die Tränen vom vorherigen Schicksalsschlag getrocknet, schon folgt der nächste.

Schaut hier den Trailer zum Anime an:

0:28 Jujutsu Kaisen - Kurzer Teaser zum stylischen Anime - Kurzer Teaser zum stylischen Anime

Wie reagieren Fans darauf? Kein Wunder, dass das Internet jetzt wieder seine Taschentücher zücken musste. In den sozialen Medien schreiben viele Fans, dass sie beim aktuellen Kapitel weinen mussten.

User lovsatoruu freut sich beispielsweise darüber, dass Choso zumindest in seinen Träumen von Yuji Bruder genannt wurde. Er bricht daraufhin in Tränen aus.

X-User shortadori ist dagegen völlig fertig. Er schreibt, dass er sich nie wieder von den Ereignissen erholen wird und fordert, dass Choso zurückkehren soll:

Es gibt noch zahlreiche weitere Nachrichten von Fans, die diese schlimmen Ereignisse verdauen müssen. Da der Kampf gegen Sukuna wohl der größte des gesamten Mangas wird, könnte es sein, dass ein weiteres, schlimmes Ereignis droht. Wir hoffen, dass die Taschentücher für die nächsten Kapitel eingesteckt bleiben können und der Mangaka erst einmal Gnade walten lässt.

Wie habt ihr den Tod von Choso empfunden? Und welcher Tod in Jujutsu Kaisen war für euch der Schlimmste?