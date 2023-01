Just Dance 2023 im Angebot bei Amazon: Knapp 30% Rabatt auf euren Tanzabend!

Ihr wollt mehr Tanzen, seid aber nicht wirklich der Fan von Clubs oder ähnlichem? Na dann holt den Club doch einfach zu euch nach Hause ins Wohnzimmer! Die aktuelle Just Dance Version 2023 für die Nintendo Switch gibt es bei Amazon mit knapp 30% Rabatt. Somit kostet euch der Tanzspaß nicht 59,99€ sondern nur 42,99€.

Schwingt euer Tanzbein!

Es gibt gute Nachrichten für alle Musik- und Tanzenthusiasten. Ende November 2022 wurde Just Dance 2023 veröffentlicht. Wer immer noch nicht Harry Styles' Charts-Hit "As it was" aus dem Kopf bekommen hat, kann jetzt genüsslich seine Hüften dazu schwingen.

In Just Dance 2023 erwarten euch zum Beispiel folgende Features:

Online-Mehrspielermodus: Erstellt eine private Gruppe mit bis zu fünf weiteren Buddies aus der Freundesliste und tanzt gemeinsam um den ersten Platz!

Erstellt eine private Gruppe mit bis zu fünf weiteren Buddies aus der Freundesliste und tanzt gemeinsam um den ersten Platz! Neue Oberfläche: Neue intuitive Benutzeroberfläche, mit der alles nur einen Klick entfernt ist.

Neue intuitive Benutzeroberfläche, mit der alles nur einen Klick entfernt ist. Personalisierung: Ihr könnt euch nun individuelle Playlisten erstellen und somit Song-Vorschläge erhalten, die euren persönlichen Vorlieben entsprechen.

Ihr könnt euch nun individuelle Playlisten erstellen und somit Song-Vorschläge erhalten, die euren persönlichen Vorlieben entsprechen. Belohnungen: Spieler können nun im brandneuen Progressionssystem aufsteigen und in-game Punkte nach jedem abgeschlossenen Tanz erhalten. Mit diesen Punkten könnt ihr dann anschließend euren Avatar modifizieren, sowie den Hintergrund und noch vieles mehr.

Spieler können nun im brandneuen Progressionssystem aufsteigen und in-game Punkte nach jedem abgeschlossenen Tanz erhalten. Mit diesen Punkten könnt ihr dann anschließend euren Avatar modifizieren, sowie den Hintergrund und noch vieles mehr. Immersive 3D Welten mit kunterbunten Farben und Lichtern

mit kunterbunten Farben und Lichtern Neue Playlists, Songs und Modi mit Songs aus den Charts und noch viel mehr

2:59 Just Dance 2023 stellt im Trailer die Songliste zum Launch vor

Was Just Dance 2023 aber vor allem ausmachen soll, sind Updates, die über das Jahr verteilt erscheinen sollen. Diese sollen nicht nur in einem regulären Zyklus veröffentlicht werden, sondern sind auch noch komplett kostenlos! Mit diesen Updates erwarten euch immer mehr Songs, Game Modi sowie thematisch angeglichene Monate rund um die bekannten Feiertage.

Vielfältige Songauswahl

Harry Styles ist nicht der einzige, dessen Song ihr in Just Dance 2023 finden werdet. Euch erwarten, wie bei den Teilen zuvor auch, eine große Auswahl an Liedern. Songs wie Justin Timberlakes "Can't Stop The Feeling", Ava Maxs "Sweet But Psycho" bis hin zu Taylor Swifts "I Knew You Were Trouble", lassen das Herz jedes Pop Liebhabers höher schlagen.

Aber auch Lieder wie "Numb" von Linkin Park und "Radioative" von Imagine Dragons lassen sich in der Songauswahl finden. Auch die K-Pop Fans unter euch werden von Just Dance 2023 bedient werden, gleich vier koreanische Banger lassen sich zu Launch des Spieles entdecken. Darunter bekannte Songs von BTS wie zum Beispiel "Dynamite". Girlgroup Liebhaber finden mit Red Velvets "Psycho" ihre Tanzpartie.

Mit den kostenlosen Updates werden über das Jahr noch mehr Lieder in den neuen Teil des Just Dance Franchises aufgenommen werden. Wenn ihr also jetzt bei dem Amazon Angebot zuschlagt, seid ihr von Anfang an bei der großen Tanzparty dabei!