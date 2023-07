Geniales Kabelmanagement: Diablo 4-Spielerin macht aus ihren Kabeln ein himmlisches Kunstwerk

Aus Inarius wird ein Kabel-Engel.

Das Problem mit dem Kabelsalat dürften viele von euch kennen: Bei mehreren Konsolen, einem Fernseher und möglicherweise noch externen Ladestationen sieht es ganz schön wuselig hinter dem Bildschirm aus. User destRoot zeigt im Reddit-Forum nun, wie seine Freundin als großer Fan von Diablo 4 das Kabel-Wirrwarr auf sehr kreative Weise gelöst hat.

Diablo 4: Inarius wird zum Kabel-Engel

Wie sieht die Alternative aus? Auf dem Bild ist zu sehen, dass sich die Spielerin einen kleinen Inarius gebastelt hat, hinter dem die unterschiedlichen Kabel zusammenlaufen. Inarius ist ein Engel aus Diablo 4, dessen „Flügel“ längliche Lichtstrahlen sind, die aus seinem Rücken kommen.

Beim „Cablenarius“, wie die Freundin ihn liebevoll nennt, sind statt der Lichtstrahlen Kabel zu finden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Kabel wurden hinter Inarius so fixiert, dass er sogar wie in Diablo 4 in der Luft schwebt. Dabei handelt es sich wohl um die kreativste Art für Fans des Action-Rollenspiels, sein Kabel-Chaos in den Griff zu kriegen.

Inarius Flügel könnt ihr im folgenden Trailer zu Diablo 4 bestaunen:

1:56 Worum geht's eigentlich in Diablo 4? Dieser Trailer verrät es euch in unter 2 Minuten

Diablo 4-Fans sind neidisch auf das „Cablenarius“

Die meisten User sind vom Design begeistert. Ein Spieler fragt sogar an, ob es möglich wäre, den Kabel-Inarius für sich selbst zu kaufen. Doch vermutlich würde es schneller gehen, sich den Inarius selbst zu basteln. Allerdings hat destRoot nicht genau verraten, wie lange seine Freundin für den Kabel-Engel gebraucht hat.

Einige User merken an, dass Inarius noch authentischer aussehen würde, wenn die Kabel eine weiße Farbe hätten. Doch vermutlich wäre das Anstreichen der Kabel ein noch größerer Aufwand gewesen, den die Freundin nicht hätte auf sich nehmen wollen.

Außerdem gibt es noch den Verbesserungsvorschlag, weiße LED-Streifen anzubringen. Durch das Leuchten würde der „Cablenarius“ noch authentischer aussehen, schließlich bestehen seine Flügel aus Licht.

Die Community will außerdem wissen, woher sich die beiden kennen. destRoot gibt an, dass er seine Freundin bei World of Warcraft kennengelernt hat, einem anderen Spiel von Blizzard. In diesem Jahr haben sich die beiden das erste Mal getroffen und nun kann sich der User am „Cablenarius“ seiner Liebsten erfreuen.

Wie haltet ihr eure Kabel im Zaum? Habt ihr eine ähnlich kreative Lösung gefunden?