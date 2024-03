Nur 9€ für 120 Karten - Dieses Magic: The Gathering Kartenpaket gibt’s bei Amazon supergünstig!

Bei Amazon könnt ihr jetzt zwei komplette Magic: The Gathering Kartendecks zum Schnäppchenpreis abstauben.

Für alle, die neu in die Welt des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering einsteigen möchten, bietet Amazon gerade einen besonders attraktiven Deal. Dort könnt ihr jetzt nämlich das Einsteigerpaket aus dem Jahr 2022, das zwei sofort spielbare Decks mit jeweils 60 Karten enthält, für schlappe 9€ bekommen. Hier geht’s zum Deal:

Laut Vergleichsplattformen gibt es das Kartenpaket nirgendwo sonst für weniger als 14,98€. Das neue Magic: The Gathering Einsteigerpaket 2023 ist bei Amazon mit 17,99€ sogar rund doppelt so teuer.

Das Angebot galt ursprünglich sowohl für die englische als auch für die deutsche Version des Kartenpakets, die englische Fassung war aber schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Ihr solltet damit rechnen, dass auch das deutsche Magic-Einsteigerpaket bald vergriffen ist.

Was bietet das günstige Magic: The Gathering Einsteigerpaket?

Das Magic: The Gathering Einsteigerpaket enthält zwei sofort spielbare Decks in Weiß-Blau und Rot-Grün.

Wertvolle Sammlerstücke solltet ihr in einem so günstigen Kartenpaket natürlich nicht erwarten. Trotzdem bietet das Magic: The Gathering Einsteigerpaket 2022 zwei durchaus brauchbare Decks in den Farben Weiß-Blau und Rot-Grün, mit denen ihr sofort losspielen und euch spannende Duelle liefern könnt.

Außerdem sind immerhin pro Deck fünf seltene Karten enthalten, die ihr vielleicht auch in schon vorhandenen Decks brauchen könnt, falls ihr nicht mehr ganz neu in Magic seid und schon ein paar Karten gesammelt habt. Die Karten der Decks stammen aus den Sets Neu-Capenna, Kamigawa: Neon-Dynastie, Innistrad: Blutroter Bund und Innistrad: Mitternachtsjagd. Die komplette Liste der Karten findet ihr auf der Magic: The Gathering Homepage.

Übrigens könnt ihr mit dem Einsteigerpaket auch online spielen, es enthält nämlich Codes für Magic: The Gathering Arena. Um den Einstieg möglichst einfach zu gestalten, könnt ihr zudem neben dem mitgelieferten Spieler-Leitfaden auch das interaktive Online-Tutorial nutzen.

