Keine Angst vor GTA 6: Dieses Spiel erscheint am selben Tag wie der Blockbuster - und ist ein dreister Klon

Ja, das könnte mit einem zugedrückten Auge auch GTA 6 sein und genau darin liegt wohl auch der Plan.

GTA 6 erscheint am 19. November, wenn nicht noch irgendetwas dazwischenkommt. Die meisten anderen Spiele machen einen großen Bogen um den Mega-Blockbuster. Nicht so Phantom Vice Auto. Dieses Spiel setzt wohl darauf, mit Grand Theft Auto 6 verwechselt zu werden, aber sieht deutlich schlechter aus.

Grand Theft Auto 6 – Nicht zu verwechseln mit Phantom Vice Auto

Die Kopie könnte dreister kaum sein. Einzig der Name hätte vielleicht noch eine 6 oder sogar noch mehr Ähnlichkeit zum Original vertragen. Aber ansonsten sieht sogar die Schriftart genau aus wie beim Vorbild und auch gameplaytechnisch sind die Anleihen nicht von der Hand zu weisen. Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen, aber wir setzen dann doch lieber auf das Original:

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Jedenfalls sieht Phantom Vice Auto nicht nur aus wie GTA 6 und klingt so, sondern erscheint auch an genau demselben Tag. Noch besser wird das Ganze, wenn wir uns vor Augen halten, dass dieses Machwerk zunächst ebenfalls am 26. Mai 2026 erscheinen sollte, dann aber aus Gründen eben auch auf den 19. November verschoben wurde.

Die Steam-Seite von Phantom Vice Auto kann aktuell nicht aufgerufen werden, zumindest nicht von Deutschland aus. Wer aber zum Beispiel ein VPN einsetzt, kann das Produkt im Store immer noch aufrufen und erfährt dort, dass die "Entertainment Blockbuster Phantom Vice Auto und Phantom Vice Auto Online" im November erst einmal nur in den Early Access starten sollen.

Kurioserweise stellt das einen eklatanten Gegensatz dazu dar, was auf der Webseite des Entwicklerstudios Brgames Interactive steht. Dort heißt es nämlich, Phantom Vice Auto sei ausschließlich ein Singleplayer-Titel. Multiplayer- oder Koop-Features würden aktuell nicht geplant.

Aber die Webseite sieht halt auch so aus:

Spielt Phantom Vice Auto in Miami oder Vice City, Leonida? Man Vice es nicht. Aber Grafikdesign ist hier Leidenschaft.

Ebenfalls sehr kurios wirkt die Tatsache, dass man sich selbst nicht so sicher zu sein scheint, worum es eigentlich in Phantom Vice City geht und wo das Spiel angesiedelt ist. Auf der Map oben sehen wir beispielsweise "Miami", aber in einer Inhaltsangabe ist von Vice City und Leonida die Rede – also den fiktiven Schauplätzen aus GTA 6 und GTA: Vice City. Wie Rockstar das wohl findet?

Wie auch immer: Auf der offiziellen Webseite steht, wir werden in Phantom Vice Auto vor allem Untote bekämpfen und eine eigene Basis bauen, entweder in der Stadt oder im Wald.

Wir spielen wohl als Green Beret, der im Rahmen einer gescheiterten Rettungsmission Zeuge davon wird, wie die Welt untergeht und sich in eine Zombie-Hölle verwandelt. Zum Glück hindern uns jetzt weder NPCs noch Missionen daran, selbst Entscheidungen zu treffen.

In der YouTube-Beschreibung des Phantom Vice Auto-Trailers steht hingegen, dass ein eigentlich einfacher "Score" schiefgelaufen sei, was eher danach klingt, als wären wir Verbrecher*innen. Im Anschluss daran finden wir uns auf "der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in Amerika" wieder, und zwar mittendrin in einer kriminellen Verschwörung.

Um die Verwirrung komplett zu machen, sehen wir im Trailer dann auch weder Basisbau noch Zombies oder irgendetwas in der Richtung, die zur ersten Inhaltsangabe passen würde. Dafür aber immerhin jede Menge Gameplay, das wirklich nur als absolut dummdreister GTA-Klon bezeichnet werden kann. Sogar das User Interface wirkt wie direkt aus GTA 3, 4 oder 5 geklaut.

Wir können nur hoffen, dass niemand auf diesen offenbar mit heißer KI-Nadel gestrickten Billig-Klon hereinfällt.

Wie findet ihr Phantom Vice Auto? Glaubt ihr, dass das jemand aus Versehen kauft? Oder was ist hier der Plan?