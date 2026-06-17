Für mehr GamePro-Power auf Google - So einfach stellt ihr GP als bevorzugte Nachrichten-Website für die Suche ein

Google gibt euch mehr Freiheit bei der Anzeige der Suchergebnisse.

Gerade in Zeiten von KI verändert sich die Suchmaschine von Google auffallend stark. Wer sich etwas mehr Kontrolle wünscht, kann sich diese mittlerweile über eine kleine, aber sehr hilfreiche Funktion holen. Wir zeigen euch, wie ihr ganz einfach GamePro oder andere Webseiten als sogenannte "bevorzugte Quelle" einstellt.

Google hat eine tolle Funktion, mit der ihr eure Suchergebnisse verbessern könnt

Wenn ihr etwas in die Google-Suchmaschine eingebt, ist sie euch sicher schon das eine oder andere Mal aufgefallen: die Schlagzeilen-Box. Je nach Suchanfrage erscheint sie (mal weiter oben oder unten), um euch mehrere Artikel von verschiedenen News-Seiten vorzuschlagen, die zur Sucheingabe passen. Welche Artikel und damit auch Seiten ausgewählt werden, varriiert aber.

Falls ihr uns häufig besucht und euch wünscht, dass unsere neuen und passenden Artikel in den Schlagzeilen priorisiert werden, könnt ihr das über eine kleine Option ganz einfach einstellen.

So stellt ihr GamePro und Nachrichten-Webseiten als bevorzugte Quelle bei Google ein:

Geh über diesen Link auf die Google-Quelleneinstellungen Gebt die von euch gewünschte Nachrichten-Webseite ein, deren Artikel ihr bevorzugt angezeigt bekommen sollt – z.B. GamePro.de Setzt den Haken hinter der vorgeschlagenen Seite.

Ein kleiner Haken mit großer Wirkung.

Das war's schon. Von jetzt an werden die von euch eingestellten Quellen priorisiert, sofern es zur Sucheingabe passt. Habt ihr bestimmte Webseiten eingestellt, seht ihr dann in der Schlagzeilen-Box nicht nur die entsprechenden Artikel.

Bevozugte Quellen werden nämlich hinter dem Website-Namen auch mit einem Sternenkarten-Symbol markiert. So wisst ihr immer direkt, ob die Quelle bei euch schon als bevorzugt eingestellt ist.

Statt den Link von oben einzugeben oder euch durch die Einstellungen zu wühlen, könnt ihr bei der Schlagzeilen-Box auch einfach auf das Symbol klicken.

Ihr findet ds Symbol auch direkt neben der Überschrift der Schlagzeilen-Box. Klickt ihr auf das Symbol, kommt ihr ebenfalls zur Quelleneinstellung, falls ihr etwas anpassen wollt.

Welche News-Quellen ihr bevorzugt, liegt am Ende natürlich ganz bei euch. Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn ihr auch hinter GamePro.de einen Haken setzt. So kommt ihr nicht nur schneller zu unseren Artikeln, sondern untersützt auch unsere Arbeit.

Wie sieht's mit euch aus? Werdet ihr die Funktion nutzen, falls ihr es nicht schon längst tut? Wünscht ihr euch mehr solcher Individualisierungsmöglichkeiten von Google?