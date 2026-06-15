Kinder sind kein Content! Aktionswoche auf Social Media wirbt für mehr Kinderschutz im Netz

Die beiden Initiativen klicksafe und Schau hin! teilen auf ihren Kanälen Informationen zum Thema und bieten auch ein Webinar an.

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Tobias Veltin
15.06.2026 | 17:15 Uhr

Auf den Webseiten der beiden Initiativen findet ihr derzeit viele Infos zum Thema Kinderbilder im Netz (Bildquelle: https:www.klicksafe.denewskinder-sind-kein-content). Auf den Webseiten der beiden Initiativen findet ihr derzeit viele Infos zum Thema "Kinderbilder im Netz" (Bildquelle: https://www.klicksafe.de/news/kinder-sind-kein-content).

Es dauert jetzt nicht mehr allzu lange, bis die Sommerferien und somit auch viele Familien in den Urlaub starten. Viele Eltern werden dann wieder ohne böse Absichten Bilder ihrer Kinder ins Netz stellen – beim Spielen, beim Toben oder beim Baden.

Genau vor dem Teilen solcher Kinderbilder warnt derzeit die Aktionswoche #KinderSindKeinContent der beiden Initiativen klicksafe und Schau Hin! Konkret möchte die Aktion auf das Thema aufmerksam machen, für den verantwortungsvollen Umgang mit Kinderbildern sensibilisieren und appellieren, die Rechte der eigenen Kinder zu achten.

Auf den Social Media-Kanälen der beiden Initiativen findet ihr vom 15. bis zum 21. Juni viele Tipps zum Thema, auf der klicksafe-Website lässt sich zudem ein Ratgeber-pdf mit weiteren Tipps herunterladen.

Video starten 32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

Anmeldung zum Webinar zum Thema möglich

Falls ihr noch weitere Informationen und Tipps zum Thema braucht, könnt ihr auch für ein Webinar zum Thema anmelden. Die Eckdaten dafür sind:

  • Datum: Donnerstag, 25. Juni
  • Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr
  • Schwerpunkte: Bilder und Videos von Kindern im Netz, sexualisierte Darstellungen und KI-generierte Inhalte und Unerlaubtes Teilen intimer Bilder

Hier kommt ihr zur Anmeldung für das Webinar. Laut klicksafe findet die Veranstaltung über GoTo Webinar statt, die Teilnahme ist kostenlos.

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klicksafe ist eine EU-Initiative, die insbesondere Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte für einen kompetenten und sicheren Umgang mit digitalen Medien sensibilisieren und durch Aufklärung die Medienkompetenz dieser Zielgruppen stärken will.

Schau hin! ist ein Medienratgeber, der sich vor allem an Eltern und Erziehungspersonen richtet und Tipps für die Mediennutzung im (Familien)alltag gibt. Die Hauptpartner dieses Gemeinschaftsprojekts sind das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie die Krankenkasse AOK.

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