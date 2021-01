Für die Nintendo Switch erwarten uns in diesem Jahr allerhand vielversprechende Games, die wir zusammen mit unseren Freund*innen oder der Familie im Koop spielen können. In dieser Liste stellt euch GamePro die besten Spiele mit Online- und/oder lokalem Koop-Mulitplayer vor.

Alle Nintendo Switch-Releases 2021 - ganz egal welches Genre - findet ihr in einer separaten GamePro-Liste.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Koop-Modus: 4 Spieler*innen im Couch-Koop + im Online-Koop

4 Spieler*innen im Couch-Koop + im Online-Koop Genre: Jump&Run

Jump&Run Release: 12. Februar 2021

Darum geht's: Das 3D-Jump&Run Super Mario 3D World kam ursprünglich 2013 exklusiv für die Wii U auf den Markt, schafft im Februar 2021 aber nun auch den Sprung (ha!) auf die Nintendo Switch. Mario 3D World führt euch dabei wie vom schnauzbärtigen Klempner gewohnt durch verschiedene kunterbunte Welten. Für die Switch-Fassung kommt offenbar noch eine weitere Welt bzw. größere Änderung hinzu, zumindest deutet das die Welt an. Diese nennt sich "Bowser's Fury" und soll zeitgleich mit dem Spiel erscheinen.

So wird im Koop gespielt: Erstmals könnt ihr nicht nur solo, sondern auch mit bis zu vier Mitspieler*innen kooperativ oder kompetitiv gegeneinander antreten. Die spielbaren Charaktere sind dabei Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad, wobei jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Beispielsweise kann Toad schneller rennen als andere und Peach nach dem Sprung kurzzeitig in der Luft schweben.

Unseren GamePro-Test zum Wii U-Original findet ihr hier:

46 1 Mehr zum Thema Super Mario 3D World im Test - Mariomania

Monster Hunter Rise

Koop-Modus: 4 Spieler*innen im Couch-Koop + im Online-Koop

4 Spieler*innen im Couch-Koop + im Online-Koop Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 26. März 2021

Darum geht's: Monster Hunter Rise ist das erste vollwertige Spiel der beliebten Action-Rollenspielreihe für Nintendo Switch. Allein oder mit anderen Jägern und Jägerinnen müsst ihr die bevorstehenden "Randale" der Monster aufhalten und das Dorf Kamura beschützen und macht dabei mit allerhand Waffen Jagd auf unterschiedlichste Biester. Dazu wird es auch spielerische Neuerungen geben: So habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Umgebungen vertikal und mit einem sogenannten Seilkäfer zu erkunden.

So wird im Koop gespielt: Mit bis zu drei weiteren Spieler*innen könnt ihr euch in Monster Hunter Rise entweder lokal oder online zusammenrotten, um gemeinsam auf Monster-Jagd zu gehen und in Teamwork von euren unterschiedlichen Builds zu profitieren.

Alle Infos zum kommenden Switch-Highlight sammelt GamePro in einem Extra-Artikel für euch:

10 1 Mehr zum Thema Monster Hunter Rise – Release, Gameplay & mehr: Alle Infos zum Switch-RPG

Genshin Impact

Koop-Modus: 4 Spieler*innen im Online-Koop

4 Spieler*innen im Online-Koop Genre: Online-RPG, MMO

Online-RPG, MMO Release: 2021

Darum geht's: Im kostenlosen und oftmals als Zelda Breath of the Wild-Klon betitelten Online-RPG Genshin Impact könnt ihr zwischen mehr als 20 Anime-Charakteren wählen, um mit ihnen eine riesige Open World sowie Dungeons zu erkunden. Dort löst ihr Rätsel, kämpft gegen Monster und riesige Bosse. Genshin Impact ist bereits für PS4, PC und Mobile erhältlich und soll außerdem für Switch erscheinen. Wann genau, wissen wir aktuell noch nicht.

So wird im Koop gespielt: Um den Koop-Multiplayer freizuschalten, müsst ihr zunächst Stufe 16 erreichen. Habt ihr das geschafft, dann könnt ihr bis zu drei weitere Spieler*innen einladen, um gemeinsam Daily Quests zu absolvieren oder auf Monster- und Bossgegner-Jagd zu gehen.

Temtem

Koop-Modus: 2 Spieler*innen im Online-Koop

2 Spieler*innen im Online-Koop Genre: Online-RPG, MMO

Online-RPG, MMO Release: 2021

Darum geht's: Temtem schnappt sich das Fangen-, Trainieren- und Kämpfen-Prinzip von Pokémon und verpackt es in ein kunterbuntes MMO, das uns gemeinsam mit anderen Spieler*innen auf Monster-Jagd schickt. Temtem ist bereits im Early Access für PS5 erschienen, eine Switch-Version ist laut Entwickler weiterhin fürs Jahr 2021 vorgesehen. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

So wird im Koop gespielt: Die gesamte Story-Kampagne von Temtem lässt sich entweder alleine oder online gemeinsam mit Freund*innen abschließen.

GamePros Early-Access-Test zur PS5-Version könnt ihr hier bereits nachlesen:

33 1 Mehr zum Thema Temtem im Early Access-Test - Das (bessere) Pokémon für PS5

Cuphead the Delicious Last Course

Koop-Modus: Couch-Koop für zwei Spieler*innen

Couch-Koop für zwei Spieler*innen Genre: Run&Gun

Run&Gun Release: 2021

Darum geht's: Mit "The Delicious Last Course" erhält der cartoonhafte Genre-Mix aus Shoot 'Em Up und Jump 'n' Run Cuphead einen DLC. Bereits das Hauptspiel erwies sich als knallharte Herausforderung, das Addon dürfte ebenfalls nicht zimperlich mit euch umgehen. Doch Durchhalten lohnt sich, gerade im Koop. Denn hier werden Zusammenarbeit und Freundschaft ordentlich auf die Probe gestellt.

Was sind die Neuerungen? Euch erwarten eine neue Insel mit frischen Levels und Bossen, neue Waffen, neue Charms und mit Ms. Chalice ein weiterer Charakter, der sich Cuphead und Mugman dazugesellt.

So wird im Koop gespielt: Cuphead kann alleine oder im lokalen Koop mit einem weiteren Mitspieler bzw einer weiteren Mitspielerin angegangen werden. Ihr könnt euch einfach per Knopfdruck dazuschalten und in die Rolle von Mugman oder Ms. Chalice schlüpfen, um euch den gefährlichen Bossen des Spiels gemeinsam stellen.

World War Z

Koop-Modus: 4 Spieler*innen im Online-Koop

4 Spieler*innen im Online-Koop Genre: Shooter

Shooter Release: 2021

Darum geht's: World War Z ist ein Koop-Shooter für bis zu vier Mitstreiter*innen, basierend auf der gleichnamigen Roman- und Filmvorlage. Im schnellen Third-Person-Shooter zieht ihr in den Kampf gegen bis zu 500 Zombies gleichzeitig, die sich wie im Film wellenartig aufbäumen und übereinanderklettern. Um zu überleben, müsst ihr nicht nur schwere Geschütze auffahren, sondern auch Fallen stellen und Barrieren bauen.

So wird im Koop gespielt: Gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spieler*innen bestreitet ihr die Koop-Kampagne von World War Z, die euch mit Survivor-Stories und speziellen Missionen rund um den Globus (z.B. New York, Moskau, Jerusalem) beschäftigen.

Haven

Koop-Modus: 2 Spieler*innen im Couch-Koop

2 Spieler*innen im Couch-Koop Genre: RPG

RPG Release: 2021

Darum geht's: Das malerische Rollenspiel Haven handelt von zwei Liebenden, die gemeinsam auf einen fremden Planeten bestehend aus mehreren Inseln geflohen sind. Dabei erkundet ihr nicht nur eure neue Heimat, sammelt Ressourcen und craftet Nahrung und Items, sondern lernt auch die beiden Hauptcharaktere Yu und Kay besser kennen und formt deren Beziehung zueinander.

So wird im Koop gespielt: Die gesamte Kampagne von Haven könnt ihr entweder alleine, oder gemeinsam mit einem Freund/einer Freundin bestreiten.

Unseren GamePro-Test zu Haven lest ihr hier:

15 4 Mehr zum Thema Haven im Test – Charmantes Dating-RPG mit wenig Gameplay

Weitere kommende Koop-Spiele für Nintendo Switch

Welche Koop-Spiele für Switch kann ich jetzt sofort spielen?

Wer nach Nintendo Switch-Koop-Spielen sucht, die bereits erschienen sind, wird in einer weiteren GamePro-Liste fündig: Von Overcooked über Moving Out bis Streets of Rage 4 - Hier sind die 10 besten aktuellen Koop-Spiele für Nintendo Switch.

Auf welches Koop-Spiel für Switch freut ihr euch 2021 besonders?