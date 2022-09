Kindle 2022 vorbestellen: Warum Amazons neuer Reader viel besser ist als der letzte

Amazon hat heute die Vorbestellungen für den neuen Kindle Reader 2022 gestartet. Der Preis für die normale Version liegt bei 99,99€, den mit einer Hülle geschützten und mit zwei Jahren Garantie sowie einer einjährigen Mitgliedschaft bei Amazon Kids+ ausgestatteten Kindle Kids bekommt ihr für 119,99€. Der Erscheinungstermin ist der 12. Oktober. Hier findet ihr die neuen Modelle:

Was bietet der neue Kindle?

Zahlreiche Verbesserungen: Im Vergleich zum aktuellen Kindle, den ihr derzeit für 79,99€ bekommen könnt, hat sich das neue Modell deutlich verbessert. Beispielsweise ist die Auflösung des 6 Zoll großen Displays viel höher geworden. Ihr bekommt jetzt eine Pixeldichte von 300 statt 167 ppi. Der Speicher wurde von 8 GB auf 16 GB verdoppelt, sodass ihr genügend Platz für tausende Bücher habt. Außerdem hält der Akku jetzt noch länger durch, nämlich bis zu sechs Wochen statt wie bisher vier Wochen. Trotzdem ist der Kindle 2022 auch noch schmaler und leichter als sein Vorgänger.

Die gewohnte Qualität: Ansonsten bekommt ihr natürlich das, was ihr von einem Kindle Reader auch vorher schon erwarten konntet, nämlich einen zuverlässigen eBook-Reader, dessen Bild nah an eine echte Buchseite herankommt. Er verfügt über Touch-Steuerung, ein entspiegeltes Display und ein verstellbares Frontlicht, sodass ihr in jeder Umgebung und zu jeder Tageszeit problemlos lesen könnt. Selbstverständlich ist auch ein Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Geladen wird jetzt über USB-C, die Ladezeit beträgt bei Verwendung des 9-Watt-Netzteils ungefähr zwei Stunden.

Mehr zum Amazon Kindle 2022 könnt ihr direkt auf Amazons Produktseite erfahren: