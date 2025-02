Das Kindle ist nicht der einzige gute E-Reader: Diese Marke bietet einen Color-Reader für die Hälfte des Preises von Amazon!

Das Pocketbook Verse Pro Color ist die kostengünstige Alternative zum Amazon Kindle.

Wenn es um E-Reader geht, ist der Kindle von Amazon wahrscheinlich die erste Marke, die vielen in den Sinn kommt. Und die Qualität ist auch bemerkenswert gut. Besonders der Kindle Paperwhite schneidet in diversen Tests und Vergleichen extrem gut ab. Doch wenn ihr einen E-Reader sucht, der auch Farben darstellen kann, dann würde ich euch zu dieser Alternative raten.

Das Kindle ist ein guter E-Reader, aber er hat auch Probleme

Das größte Problem des Kindle ist seine Verbundenheit mit Amazon. Ihr seid also an Amazon gebunden und könnt eure E-Books nicht über andere Anbieter beziehen. E-Books bei Amazon nutzen auch nicht das sonst übliche ePub-Format für Bücher, sondern das AZW-Format. Zwar könnt ihr theoretisch das e-Pub in ein AZW-Format übertragen, das ist aber oft recht umständlich.

Wer sich nicht an Amazon binden lassen will, greift also lieber zu einem E-Reader eines Anbieters mit einem offenen Ökosystem, bei dem ihr auf so gut wie jeden Shop zugreifen könnt, der eBooks anbietet. Auch das Pocketbook Verse Pro Color hat so ein offenes Ökosystem und ermöglicht darüber hinaus auch Onleihe. Das heißt, ihr könnt mit eurem E-Reader in eurer lokalen Bücherei auch über das Internet Bücher, Zeitschriften, Magazine und mehr ausleihen und sie direkt auf eurem Pocketbook lesen.

Mit einem 6-Zoll-Display und 182 Gramm ist das Pocketbook leicht und handlich.

Das Pocketboot Verse Pro Color unterstützt 25 verschiedene Formate, sodass ihr auch Comics oder Manga ohne Probleme darauf lesen könnt. Selbst die Kindle-AZW-Formate könnt ihr theoretisch anzeigen lassen. Auch Hörbuch-Formate werden unterstützt, sodass ihr eure Bücher nicht nur lesen, sondern auch anhören könnt.

Vor allem bei der Farbdarstellung eine sinnvolle Alternative zum Kindle

Ein E-Reader, der auch Farben darstellen kann, ist vor allem dann interessant, wenn ihr auch Comics und/oder Bilderbücher lesen wollt. Die Farben sehen natürlich nicht so strahlend aus wie auf einem Tablet, aber das ist ja auch logisch. E-Reader mit Color-Funktion sind naturgemäß teurer als Standardausführungen. Aber zwischen dem Amazon Kindle Colorsoft und dem Color-Reader von Pocketbook liegen preislich trotzdem Welten. Bei Pocketbook zahlt ihr nämlich gerade mal die Hälfte!

Und dafür bekommt auch so gut wie alle Vorteile, die ihr auch beim Kindle bekommen würdet: Der Reader ist IPX8-Wasserschutz ausgestattet, sodass ihr auch am Strand oder der verregneten Bushaltestelle bedenkenlos lesen könnt. Die Helligkeit des Displays könnt ihr selbst einstellen und der Akku hält durchschnittlich einen ganzen Monat durch.