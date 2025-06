Der Kindle Paperwhite ist nach wie vor mein E-Reader-Tipp – und jetzt ist er besonders günstig zu haben!

Ihr wollt mehr lesen? Was wäre da besser als ein Gerät, mit dem ihr theoretisch Zugriff auf alle Bücher der Welt habt?

Ich bin mit Büchern aufgewachsen, als kleiner Junge war einer meiner Lieblingsorte dich Bücherei und im Sommer bin ich auf Bäume geklettert, um dort im Geäst zu lesen. Diese Tage sind zwar lange vorbei, aber gerne lesen tue ich immer noch. Und das auch gerne mal digital mithilfe eines E-Readers, mit denen ich mich inzwischen ganz gut auskenne. Und wenn ihr euch einen der besten E-Reader anschaffen wollt, dann führt kein Weg vorbei am Kindle Paperwhite.

Der Kindle Paperwhite hat eins der besten E-Reader-Displays

Wie der Name schon sagt wurde beim Kindle Paperwhite besonders stark darauf geachtet, dass sich das Display nach echte, weißem Papier anfühlt. Das Display ist zudem größer als beim normalen Kindle und strengt auch bei längerem Lesen die Augen nicht an. Außerdem reagiert das Touch-Display 25% schneller im Vergleich zum regulären Kindle.

Das Display des Kindle Paperwhite kann ganz nach Belieben eingestellt werden.

Die Bildschirmauflösung liegt bei 300 ppi, das ist Standard, auch der der normale Kindle hat diese Auflösung, dafür kann der Paperwhite mit der wesentlich besseren Beleuchtung punkten. Ihr könnt die Farbtemperatur nämlich selbst einstellen und darauf anpassen, wie viel Licht es in der Umgebung gibt, in der ihr lesen wollt.

Selbst für einen E-Reader eine krasse Akkuleistung

Eine Akku-Aufladung des Kindle Paperwhite reicht für sage und schreibe 12 Wochen. Daran beißen sich sämtlich Handys, Smartwatches und auch andere E-Reader die Zähne aus. Das heißt, dass ihr ihn theoretisch nur viermal im Jahr laden müsst. Aber es kommt natürlich auch darauf an wie viel und mit welchen Einstellungen ihr ihn benutzt.

Mit dem Kindle Paperwhite müsst ihr nie Sorge um den Akkustand haben.

Wenn ihr keine Lust habt, einen E-Reader von Amazon zu kaufen, weil euch dort die Beschränkungen durch das geschlossene Ökosystem zu hoch sind, dann habe ich auch was für euch: Der Pocketbook Verse Pro bietet fast dieselbe Technik der Kindle Paperwhite, er hat auch ein offenes Ökosystem und Zugriff zur Onleihe.

Das müsst ihr vor dem Kauf des günstigen Kindle Paperwhite wissen

Das Angebot gilt nicht für einen neuen Kindle Paperwhite, sondern für ein zertifiziertes und generalüberholtes Gerät, das von Amazon selbst überprüft und gegebenenfalls repariert worden ist. Ihr solltet euch trotzdem bewusst sein, dass es sich hier nicht um Neuware handelt, sondern um Geräte, die nahe dran sind an neu, wie möglich. Das ist für euch nicht nur günstiger, sondern auch gut für die Nachhaltigkeit und am Ende gewinnen so alle.