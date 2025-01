Kingdom Come: Deliverance 2 im Angebot: Rollenspiel für PS5, Xbox & PC jetzt mit Rabatt und kostenlosem Extra sichern!

Kingdom Come: Deliverance 2 gibt's jetzt im MediaMarkt-Sale nicht nur etwas günstiger, ihr bekommt auch noch ein Geschenk dazu.

Nach langer Wartezeit ist es nun endlich so weit: Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 4. Februar, also nächste Woche Dienstag. Im WSV-Sale bei MediaMarkt könnt ihr es euch jetzt schon im Angebot sichern: Falls ihr das heiß ersehnte Mittelalter-Rollenspiel dort noch schnell für PS5, Xbox oder PC vorbestellt, könnt ihr nicht nur ein paar Euro günstiger wegkommen als im PS Store oder bei Steam, sondern bekommt auch noch ein schickes Steelbook kostenlos dazu:

Ihr bekommt dort die Day One Edition des Spiels, die euch noch eine Bonusquest namens „Löwenwappen“ zusätzlich liefert. Übrigens könnt ihr euch Kingdom Come: Deliverance 2 genauso günstig auch bei Amazon holen, dort bekommt ihr allerdings kein Steelbook dazu.

Außerdem könnt ihr euch bei beiden Händlern aktuell auch noch die Gold Edition und die Collector’s Edition sichern. Rabatt gibt es in diesen Fällen zwar nicht, MediaMarkt schenkt euch allerdings bei der Gold Edition ebenfalls das Steelbook dazu. Im Fall der umfangreichen Collector’s Edition ist es ohnehin schon erstaunlich genug, dass diese so kurz vor Release noch zum normalen Preis verfügbar ist:

Kingdom Come: Deliverance 2 – Was bieten die Gold und die Collector’s Edition?

Die Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition liefert auch den Expansion Pass und weitere In-Game-Extras.

Mit der Gold Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch den Expansion Pass inklusive drei zukünftigen Erweiterungen. Des Weiteren sind zwei Pakete mit zusätzlichen In-Game-Inhalten dabei: Zum einen Shields of Seasons Passing, das vier besondere Schilde im Design der Jahreszeiten enthält, und zum anderen das Gallant Huntsman Kit mit einem speziellen Jägeroutfit.

Die Collector's Edition von Kingdom Come: Deliverance 2 bietet eine ganze Menge Extras, die Statue ist aber sicherlich das wertvollste Sammlerstück.

Die Collector’s Edition enthält die Gold Edition und bietet darüber hinaus eine ganze Reihe zusätzlicher physischer Inhalte, unter denen die 30 cm hohe Reiterstatue des Protagonisten sicherlich der spektakulärste ist. Hier die komplette Liste:

Reiterstatue von Heinrich und seinem Pferd (circa 30 cm)

Collector’s Edition Box im Kisten-Design

exklusive Stoffkarte: Die Gassen von Kuttenberg

Tapferkeitswappen: Emaille-Anstecknadel-Set

Brief der Hoffnung

Sammelkarten: Die Rebellen des Königs

Was ist Kingdom Come: Deliverance 2 eigentlich?

11:56 Wir haben die finale Version von Kingdom Come 2 gespielt: Unsere Eindrücke aus den ersten 10 Stunden

Autoplay

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein großes Open-World-Rollenspiel, das sich um eine authentisch wirkende Darstellung des europäischen Mittelalters bemüht und dementsprechend auf jegliche Fantasy-Elemente verzichtet. Statt mit Monstern bekommt ihr es also mit menschlichen Gegnern zu tun, die ihr aus der First-Person-Perspektive mit Schwert und Bogen bekämpft.

Die Spielwelt soll diesmal doppelt so groß sein wie im ohnehin schon umfangreichen ersten Teil und sowohl ländliche Gebiete als auch eine Großstadt mit Umland umfassen. Obwohl die Geschichte an den Vorgänger anknüpft, soll man keine Vorkenntnisse brauchen, um hineinzufinden.