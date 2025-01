Essen wie in Hogwarts, Kaer Morhen und Westeros – diese wundervollen Kochbücher bringen die besten Fantasy-Gerichte in eure Küche!

Ich liebe es, neue Rezepte zu testen und die vielen Kochbücher meiner Lieblingsgames und Filme haben mich sofort verzaubert!

Bei dieser Aussage gehen die Meinungen stark auseinander, aber für mich steht fest: Das beeindruckendste In-Game-Essen findet man definitiv in Monster Hunter World! Die Kochsequenzen des Küchen-Miausters sind super niedlich gemacht und die Gerichte, die man vorgesetzt bekommt, sehen einfach so lecker aus, dass ich jedes Mal aufs neue Hunger bekomme!

Leider gibt es zu den schmackhaften Monster Hunter Mahlzeiten kein offizielles Kochbuch. Doch statt kulinarisch nach Asteria zu reisen, könnt ihr mit diesen wundervollen Kochbüchern die köstliche Welt von Hogwarts, Westeros und Kaer Morhen entdecken oder ein Festmahl ganz im Ghibli oder Dungeons & Dragons Stil zaubern.

Backen und Kochen für Muggel und Hogwarts-Fans

Jeder Harry-Potter-Fan kennt sie: Butterbier, Kürbispasteten, Bertie Botts Bohnen – die magischen Speisen der Wizarding World sind legendär. Doch wie wäre es, diese selbst zu zaubern? Das offizielle Harry-Potter-Kochbuch bringt euch die Magie der Hogwarts-Küche direkt nach Hause.

Mit über 40 Rezepten, die von den Büchern inspiriert sind, könnt ihr klassisch britische Gerichte mit einem magischen Twist nachkochen. Von herzhaften Speisen wie Hagrids riesiger & herzhafter Eintopf bis hin zu Feuerkelch-Chili-Dips – dieses Kochbuch lässt euch kulinarisch in die Welt von Harry, Ron und Hermine eintauchen.

Das offizielle Harry Potter Kochbuch hat eine Vielzahl von tollen Gerichten und ist zudem auch echt liebevoll gestaltet - ein Muss für jeden Potterhead!

Besonders cool: Die Rezepte sind detailliert beschrieben und bieten Tipps, wie ihr sie perfekt hinbekommt – ganz ohne Zauberstab! Außerdem ist das Buch gespickt von coolen Schnappschüssen aus den Filmen sowie bekannte Filmzitate oder beeindruckende Fakten rund um die Welt von Harry Potter oder den Dreharbeiten!

Dungeons & Dragons – Heldenmahl: Das offizielle D&D-Kochbuch

Dungeons & Dragons ist mehr als nur ein Rollenspiel – es ist eine Welt voller Abenteuer, Legenden und… großartigem Essen! Wer sich eine echte Tavernen-Mahlzeit gönnen oder die nächste Pen-&-Paper-Runde stilecht kulinarisch untermalen will, braucht dieses Kochbuch.

Egal welche Kultur ihr spielt oder welches Abenteuer ihr gerade spielt - ihr findet für jede Atmosphäre das passende Gericht!

Das Dungeons & Dragons Heldenmahl bietet über 80 Rezepte, die perfekt zu den Völkern und Regionen der D&D-Welten passen. Von deftigen Zwergen-Gerichten über exotische elfische Köstlichkeiten bis hin zu dunklen Delikatessen aus den Schattenreichen – hier ist für jeden Abenteurer etwas dabei.

Ein besonderes Highlight sind die passenden Getränke-Rezepte – perfekt, um eure Runde mit einem echten „Barovianischer-Buttertoffee-Pudding“ oder einem „Zwergen-Glühwein“ abzurunden. Wer D&D liebt, wird dieses Kochbuch feiern!

Das inoffizielle Ghibli-Kochbuch – Essen wie in den schönsten Anime-Welten

Die Filme von Studio Ghibli sind nicht nur für ihre magischen Geschichten bekannt – auch das Essen darin sieht einfach himmlisch aus! Wer wollte nicht schon einmal die dampfenden Ramen aus „Ponyo“, niedliche Kekse für Katzenwaisen oder die süßen Onigiri aus „Chihiros Reise ins Zauberland“ probieren?

Wer mich kennt weiß, dass ich Ghibli über alles liebe und genauso sehr verehre ich dieses Kochbuch! Die Rezepte sind einfach super lecker!

Das inoffizielle Ghibli-Kochbuch bringt diese legendären Anime-Gerichte direkt in eure Küche. Die Rezepte sind so detailliert gestaltet, dass sie nicht nur köstlich schmecken, sondern auch optisch den animierten Vorbildern gleichen. Perfekt für einen Ghibli-Filmabend oder einfach, um euch für einen Moment in die magischen Welten von Hayao Miyazaki entführen zu lassen!

The Witcher – Das offizielle Kochbuch: Rustikale Mittelalterküche

Fans von „The Witcher“ wissen: Geralt von Riva braucht nach seinen Monstermissionen eine ordentliche Mahlzeit – und genau das bekommt ihr mit diesem Kochbuch. Inspiriert von der mittelalterlichen Welt der Hexer, enthält es rustikale und deftige Rezepte, die perfekt in ein echtes Witcher-Gelage passen.

Mit dem Witcher-Kochbuch kommt wahres Mittelalter-Felling auf und ihr könnt Gerichte aus den verschiedensten Orten nachkochen - egal ob Kaer Morhen, Tossaint, Novigrad oder Skellige

Von Geralts Omlett für Yennefer bis hin zu Ciris Frühstücksbrei – hier bekommt ihr Speisen, die sich an der echten osteuropäischen Küche orientieren, aber immer einen besonderen Witcher-Twist haben. Wenn ihr euch einmal fühlen wollt wie ein reisender Hexer in einer düsteren Fantasy-Welt, dann ist dieses Kochbuch genau das Richtige für euch.

Game of Thrones – Das offizielle Kochbuch: Speisen wie in Westeros

Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie ein echtes Bankett in Winterfell oder Königsmund schmeckt, dann braucht ihr dieses Kochbuch. Das Game of Thrones Kochbuch basiert auf den legendären Festmahlen der Sieben Königslande und enthält über 100 Rezepte, die von der mittelalterlichen Küche inspiriert wurden.

Game of Thrones Fans aufgepasst, denn die Gerichte sind absolut fantastisch und super leicht nachzukochen!

Ob eisgekühlter grüner Minztrank, Sansa Salat oder mittelalterliche Creme Bastard – hier könnt ihr ein Festmahl zaubern, das einer königlichen Tafel würdig ist. Besonders cool: Ihr findet in dem Buch manchmal auch coole Anmerkungen zur Herkunft der Gerichte oder altertümliche Zitate und Beschreibungen - noch mehr Mittelalter-Feeling geht nicht!