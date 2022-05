Koop-Highlight 2022: Bokura, wirst du bitte mein It Takes Two 2022?

Im vergangenen Jahr konnte ich zusammen mit Tobi in It Takes Two eine der für mich besten Koop-Erfahrungen machen. 2022 sieht es bei mir was das gemeinsame Spielen ausschaut noch ein klein wenig mau aus. Zwar hat mich Rainbow Six Extraction zu meinem großen Erstaunen zu Beginn des Jahres weit über 30 Stunden bei Laune gehalten und mit Diablo Immortal steht Anfang Juni noch hoffentlich gewohnte Schnetzel-Kost an, die große Koop-Überraschung fehlt bislang jedoch. Bokura, das ihr oben im Trailer seht, ist jedoch ein heißer Kandidat, um diese Lücke bei mir zu schließen.

Bokura lässt uns gemeinsam entspannt rätseln

Das Puzzle-Adventure aus der Seitansicht von Entwickler Tokoronyori erscheint bereits am 06. August für iOS, Android und PC und bietet klassischen Zwei-Spieler-Koop eingepackt in feinste Pixel-Optik.

So wird gespielt: Laut Informationen von Steam schlüpfen wir in die Rolle von zwei Jungs, die von ihrem Zuhause flüchten müssen. Die Flucht packen die beiden jedoch nur gemeinsam, indem sie im Team zusammenarbeiten und so Hindernisse überwinden.

Im Trailer schaut das Ganze nach einem gemütlichen Knobelausflug aus und Bokura nach einem herrlichen gemeinsamen Erlebnis für zwei Abende. Ich erwarte hier jetzt keine epische Geschichte oder Knobeleien, die minutenlanges Nachdenken erfordern. Jedoch ein Spiel, in dem man für gut fünf Stunden abschalten kann, sich gegenseitig weiterhilft und einfach eine gute Zeit hat.

Im verlinkten Artikel unten verraten wir euch übrigens die besten Online- und Couch-Koop-Spiele aus 2021. Schaut hier gerne rein, wenn es euch nach Koop-Spaß ist:

29 5 Koop-Highlights 2021 Gemeinsam zocken auf PS4/PS5 & Xbox Series X/S

Mein Koop-Highlight 2021

Habt ihr übrigens noch nichts von It Takes Two gehört oder nur vage Infos am Rande mitbekommen, dann schaut gerne in den gemeinsamen GamePro-Test von Tobi und mir – vorausgesetzt natürlich, ihr habt Lust auf eines der besten und kreativsten Koop-Spiele aller Zeiten.

Welches Koop-Spiel ist bislang euer Jahres-Highlight und auf welches fiebert ihr noch hin?