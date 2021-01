Es geht doch nichts über einen gepflegten Spieleabend, den wir gemeinsam mit der Familie oder mit Freund*innen gemeinsam im Koop verbringen. Auch in diesem Jahr erwarten uns etliche vielversprechende kooperative Multiplayer-Titel, die wir entweder lokal oder online gemeinsam spielen können. Die besten Koop-Games für PS4/PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S zeigt euch GamePro in dieser Release-Liste.

Inhaltsverzeichnis:

Die besten Couch-Koop-Spiele 2021 für PlayStation und Xbox

It Takes Two

Koop-Modus: 2 Spieler*innen im Couch-Koop oder Online

2 Spieler*innen im Couch-Koop oder Online Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC

PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 26.März 2021

Darum geht's: In It Takes Two übernehmt ihr die Rolle des zerstrittenen Liebespaares Cody und May. Die beiden werden durch einen Zauber in Puppen verwandelt, wachen in einer fantasievollen Welt auf und werden vom Book of Love by Dr. Hakim begleitet. Das ist dafür da, die Beziehung der beiden wieder gerade zu biegen und schickt sie dafür auf ein Abenteuer, das wild die Genres wechselt, von 3D-Jump&Run bis Third-Person-Shooter.

So wird im Koop gespielt: Wie schon bei A Way Out, werdet ihr It Takes Two ausschließlich zu zweit im Splitscreen spielen können, ganz egal ob im Couch-Koop oder Online. Wie in A Way Out muss nur eine*r von euch das Spiel gekauft haben und kann dann kostenlos die andere Person zum Spielen einladen. Diese muss vorher lediglich einen kostenlosen Download aus dem Store tätigen und kann dann das gesamte Spiel miterleben.

Halo Infinite

Koop-Modus: 4 Spieler*innen im Splitscreen

4 Spieler*innen im Splitscreen Genre: Shooter

Shooter Plattformen : Xbox One, Series X/S

: Xbox One, Series X/S Release: Herbst 2021

Darum geht's: Mit dem Ego-Shooter Halo: Infinite setzen Microsoft und 343 Industries die Geschichte des inoffiziellen Xbox-Maskottchens Master Chief fort. Dementsprechend handelt es sich eigentlich um Halo 6, hat aber einen anderen Titel. Das Spiel basiert auf einer komplett neu entwickelte Engine mit dem Namen Slipspace. Diese erlaubt unter anderem deutlich bessere Effekte, detailliertere Texturen und größere Gebiete.

So wird im Koop gespielt: Bestätigt ist bereits, dass der Splitscreen im neuesten Ableger ein Comeback feiern wird. Nachdem Halo 5: Guardians darauf verzichtete, lässt uns Infinite mit bis zu drei weiteren Mitspieler*innen im Couch-Koop zocken.

Cuphead The Delicious Last Course

Koop-Modus: Couch-Koop für 2 Spieler*innen

Couch-Koop für 2 Spieler*innen Genre: Run&Gun

Run&Gun Plattformen: Xbox One, Series X/S, Switch, PC

Xbox One, Series X/S, Switch, PC Release: 2021

Darum geht's: Mit The Delicious Last Course erhält der cartoonhafte Genre-Mix aus Shoot 'Em Up und Jump&Run Cuphead einen DLC. Bereits das Hauptspiel erwies sich als knallharte Herausforderung, das Addon dürfte ebenfalls nicht zimperlich mit euch umgehen. Doch Durchhalten lohnt sich, gerade im Koop. Denn hier werden Zusammenarbeit und Freundschaft ordentlich auf die Probe gestellt.

So wird im Koop gespielt: Cuphead kann alleine oder im lokalen Koop mit einem weiteren Mitspieler bzw. einer weiteren Mitspielerin angegangen werden. Ihr schaltet euch einfach per Knopfdruck dazu und schlüpft in die Rolle von Mugman oder Ms. Chalice. So könnt ihr euch den gefährlichen Bossen des Spiels gemeinsam stellen.

Die besten Online-Koop-Spiele für PlayStation und Xbox

Back 4 Blood

Koop-Modus: Online-Koop für 4 Spieler*innen

Online-Koop für 4 Spieler*innen Genre: Shooter

Shooter Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S PC

PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S PC Release: 22.Juni 2021

Darum geht's: Left 4 Dead 2 bekommt zwar keinen direkten Nachfolger, aber einen inoffiziellen: Back 4 Blood heißt der neue Zombie-Koop-Shooter, der schon im Juni aufschlagen soll und uns ganz im Stile von L4D auf eine rasante und blutige Untoten-Jagd schickt. Laut Turtle Rock dürft ihr viele Helden, mehr Fokus auf Story und mehr Feinde erwarten, als das in Left 4 Dead der Fall war. Im Trailer sehen wir beispielsweise Feinde, die plötzlich aus dem Boden brechen.

So wird im Koop gespielt: In Back 4 Blood schließt ihr euch wie in Left 4 Dead mit bis zu drei weiteren Mit-Zombie-Jägern und -Jägerinnen zusammen und kämpft euch gemeinsam durch die Kampagne des Shooters, ballert massenhaft Zombies über den Haufen und versucht dabei, nicht selbst ins Gras zu beißen.

Gotham Knights

Koop-Modus: Online-Koop für 2 Spieler*innen

Online-Koop für 2 Spieler*innen Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S PC

PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S PC Release: 2021

Darum geht's: Batman Arkham ist zurück... oder auch nicht: Denn der Fledermausmann ist im neuen Spiel von Warner Bros. Games Montral (verantwortlich für Arkham Origins) vermeintlich gar nicht mehr am Leben. Stattdessen schlüpfen wir in Gotham Knights in die Rollen von Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood und beschützen Gotham City.

So wird im Koop gespielt: Gotham Knights kann entweder komplett alleine gespielt werden, oder eine weitere Person schaltet sich für den Koop dazu. Diese sucht sich dann einen von den vier zur Auswahl stehenden Spielfiguren aus und ihr kämpft euch gemeinsam durch Gotham.

Dying Light 2

Koop-Modus: Online-Koop für 4 Spieler*innen

Online-Koop für 4 Spieler*innen Genre: Open World-Action

Open World-Action Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Series X/S, PC

PS4, Xbox One, PS5, Series X/S, PC Release: 2021

Darum geht's: Mit Dying Light 2 setzt sich die Zombie-Hatz fort. Erneut spielen wir in der Ego-Perspektive, und erneut verschlägt es uns in eine riesige Open World. Wie der Vorgänger bietet Teil 2 einen Gameplay-Mix aus rasanten Parkour-Manövern über den Dächern einer frei zugänglichen Stadt, martialischen Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen sowie eine Story über den Untergang der Welt.

So wird im Koop gespielt: Ihr könnt die gesamte Kampagne des Zombie-Abenteuers gemeinsam mit bis zu drei anderen Mitstreiter*innen spielen. Ein Zombie-Jäger agiert dabei als Host, der Kampagnen-/Welt-Fortschritt wird nur bei diesem gespeichert.

TemTem

Koop-Modus: 2 Spieler*innen im Online-Koop

2 Spieler*innen im Online-Koop Genre: Online-RPG, MMO

Online-RPG, MMO Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, Switch

PS5, Xbox Series X/S, Switch Release: 2021

Darum geht's: Temtem schnappt sich das Fangen-, Trainieren- und Kämpfen-Prinzip von Pokémon und verpackt es in ein kunterbuntes MMO, das uns gemeinsam mit anderen Spieler*innen auf Monster-Jagd schickt. Temtem ist bereits im Early Access für PS5 erschienen, die finale Version ist für 2021 geplant sowie Umsetzungen für Xbox Series X/S und Switch.

So wird im Koop gespielt: Die gesamte Story-Kampagne von Temtem lässt sich entweder alleine oder online gemeinsam mit Freund*innen abschließen.

GamePros Early-Access-Test zur PS5-Version könnt ihr hier bereits nachlesen:

33 1 Mehr zum Thema Temtem im Early Access-Test - Das (bessere) Pokémon für PS5

Outriders

Koop-Modus: Online-Koop für 3 Spieler*innen

Online-Koop für 3 Spieler*innen Genre: Shooter

Shooter Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC

PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 1. April 2021

Darum geht's: Hinter Outriders steckt das neue Spiel der Bulletstorm-Macher People Can Fly. Richtiges Gameplay gab es bislang zwar noch nicht zu sehen, aber immerhin wissen wir, dass uns ein postapokalyptischer Shooter ins Haus steht, der schnelle Action verspricht. Neben normalen Schusswaffen wird es auch magische Fähigkeiten geben. Die braucht ihr auch, wenn ihr gegen die übernatürlichen Gegner eine Chance haben wollt.

So wird im Koop gespielt: Outriders kann im Koop mit bis zu drei Spielern erlebt werden. Der Multiplayer funktioniert dabei ganz simpel über Drop-in-Drop-out.

Hood: Outlaws & Legends

Koop-Modus: Online-Koop für 4 Spieler*innen

Online-Koop für 4 Spieler*innen Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC

PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 10. Mai 2021

Darum geht's: In Anlehnung an die Legende von Robin Hood müssen wir in Hood: Outlaws & Legends riskante Überfälle durchführen und eine gewalttätige Regierung ausrauben.

So wird im Koop gespielt: Zwei Teams mit jeweils vier Spieler*innen treten im Action-Adventure gegeneinander an, um den perfekten Raub durchzuführen. Dabei kämpft ihr nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen KI-Gegner.

Weitere Koop-Spiele 2021

Welche Koop-Spiele kann ich jetzt sofort auf PlayStation & Xbox spielen?

In unserer Liste aus dem letzten Jahr findet ihr die besten 13 Koop-Spiele 2020 für PS4 und Xbox One. Zudem findet ihr in einer separaten Liste, die 12 besten aktuellen Koop-Games für PS5 und Xbox Series X/S.

Die besten Koop-Spiele 2021 für Nintendo Switch findet ihr übrigens hier.

Auf welche Koop-Titel freut ihr euch in diesem Jahr besonders?