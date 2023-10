Koop-Hit zum Schnäppchenpreis: Jetzt It Takes Two für PS5 & PS4 günstig bei Amazon sichern

Mit It Takes Two könnt ihr euch bei Amazon jetzt eines der besten Koop-Spiele überhaupt günstig schnappen.

Nur weil der Amazon Prime Day vorbei ist, sind nicht gleich alle Gaming-Angebote bei Amazon vorüber: Den Koop-Hit It Takes Two bekommt ihr jetzt in der PS4-Version mit kostenlosem PS5-Upgrade sogar noch günstiger. Er kostet nur noch schlappe 14,99€:

Falls ihr zu zweit online zusammen spielen möchtet, braucht ihr das Spiel übrigens nur einmal zu kaufen und dann die andere Person zum Mitspielen einzuladen. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Was ist It Takes Two?

Eines der besten Koop-Spiele: It Takes Two ist nicht nur unserer Meinung nach eines der besten Koop-Spiele überhaupt. Im GamePro-Test hat es stolze 90 Punkte abgestaubt, bei den Game Awards wurde es mit dem Titel „Spiel des Jahres 2021“ ausgezeichnet. Vor dem Kauf müsst ihr aber bedenken, dass es sich um ein reines Koop-Spiel handelt, das nur zu zweit gespielt werden kann, entweder lokal oder online.

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Auf Animationsfilmniveau: In It Takes Two spielt ihr ein Ehepaar, das sich scheiden lassen möchte, aber plötzlich auf magische Weise in kleine Puppen verwandelt wird und nun zwangsweise zusammenarbeiten muss, um wieder seine menschliche Form zurückzubekommen. Die herzerwärmende Geschichte kommt nicht zuletzt aufgrund der tollen Inszenierung im Stil eine Animationsfilms hervorragend zur Geltung.

Abwechslungsreiches Gameplay: Das Beste an It Takes Two ist aber das kreative und abwechslungsreiche Gameplay. Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer, das Spiel wechselt aber ständig zu anderen Genres und wird beispielsweise ein Shooter, ein Fighting Game oder sogar eine Flugsimulation. Noch dazu können wir uns zwischendurch massenhaft kleinen Minispielen stellen.

Weitere günstige Sonderangebote und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: