Paartherapeuten hassen dieses Spiel: Eines der besten Koop-Games der letzten Jahre ist der Prüfstand für eure Beziehung!

Dieses Spiel hat mindestens genauso viel Streitpotential wie es Spaß macht und ihr solltet es definitiv nicht verpassen!

Ich war lange auf der Suche nach einem kooperativen Spiel, dass sich von anderen Multiplayer-Games abhebt und trotzdem richtig Spaß macht. Hiermit bin ich fündig geworden: denn das preisgekrönte Koop-Spiel fordert euch heraus, clever, koordiniert und manchmal auch kreativ zusammenzuarbeiten, um jede Aufgabe zu meistern. Das klingt wie Musik in euren Ohren? Dann solltet ihr es besser nicht verpassen, euch It Takes Two zum Schnäppchenpreis im Amazon Angebot zu sichern!

Eine wundervolle Reise mit beeindruckender Story

In It Takes Two schlüpft ihr in die Rollen von Cody und May, einem Ehepaar, das eigentlich getrennte Wege gehen wollte. Doch ein seltsamer Zauber verwandelt sie in kleine Puppen, gefangen in einer fantasievollen Welt voller spannender Rätsel, actionreicher Passagen und überraschender Wendungen. Eure einzige Chance zurück? Gemeinsam die Herausforderungen meistern – Kommunikation und Teamwork sind hier entscheidend!

Dabei ist kein Level wie das andere und euch erwarten stets neue fantastische Welten. Von der niedlichen Spielzeugwelt bis hin zum galaktischen Weltraumabenteuer ist wirklich alles dabei!

Nur mit Teamwork kommt ihr zum Ziel, denn ihr müsst eine Vielzahl kniffliger Aufgaben lösen!

Ein weiteres Highlight des Spiels sind die einzigartigen Gadgets, die ihr in jedem Level bekommt. Jedes Kapitel bringt euch neue Werkzeuge oder Fähigkeiten, die perfekt zu den jeweiligen Umgebungen passen und euer Gameplay komplett verändern. Mal habt ihr beispielsweise einen Nagel, der sich schießen lässt, um Plattformen zu fixieren. Euer Mitspieler hat dann einen Hammer, mit dem man Hindernisse zerschlagen kann.

In einem anderen Level könnt ihr Zeit manipulieren oder schrumpfen und wachsen, um Hindernisse zu überwinden. Diese Gadgets sorgen nicht nur für Abwechslung, sondern verlangen auch eine Menge Teamwork. Jeder Spieler hat eine eigene Aufgabe, aber nur wenn beide ihre Fähigkeiten klug einsetzen, könnt ihr vorankommen. Es macht riesigen Spaß, herauszufinden, wie die Gadgets funktionieren, und die clever designten Rätsel zu lösen.

Minispiele - eine gelungene Abwechslung zu den

Zwischen den actiongeladenen Leveln und intensiven Rätseln gibt es immer wieder Minispiele, die euch kurz durchatmen lassen – oder eure Konkurrenzlust anheizen. Diese Minispiele sind kleine Wettkämpfe, die euch gegeneinander antreten lassen. Von Seilziehen über Hau den Cody bis hin zu einem Schneckenrennen ist alles dabei.

Die ausgeklügelten Gadgets machen das Spielerlebnis noch spannender!

Die Minispiele sind witzig, einfach zu verstehen und sorgen für jede Menge Lacher. Sie bringen eine schöne Abwechslung und lockern die manchmal kniffligen Hauptaufgaben auf. Und falls ihr euch fragt, wer von euch besser im Spiel ist – die Minispiele bieten die perfekte Gelegenheit, das herauszufinden!