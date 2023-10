Kostenlos auf Crunchyroll: Tokyo Ghoul, Hell's Paradise und Co. könnt ihr ab 1. Oktober gratis streamen

Tokyo Ghoul gehört zu den Anime, die ihr euch jetzt anschauen solltet.

Was ist besonders wichtig am ersten Oktober? Erstens steht Halloween nun offiziell vor der Tür und zweitens gibt's kostenlose Anime auf Crunchyroll. Und die passen eben auch noch perfekt zur unheimlichen Saison. Wir verraten euch in diesem Artikel, was ihr beim Streamingdienst gratis schauen könnt und was euch dabei erwartet.

Die Highlights

Tokyo Ghoul

Die Serie basiert auf der Manga-Vorlage Sui Ishida, die sich um den zurückhaltenden Studenten Ken Kaneki dreht. Tragische Umstände sorgen dafür, dass er beinahe stirbt, stattdessen aber zu einem Wesen halb Mensch, halb Ghul wird.

In seiner Misere trifft Ken auf eine Gruppe von Ghulen, die ihm helfen, sein neues Leben zu meistern. Zunächst sträubt sich der junge Halb-Ghul noch gegen seine Existenzform und will beispielsweise kein Menschenfleisch zu sich nehmen, muss sich aber langsam der neuen Realität stellen.

Hell's Paradise

Hell's Paradise dreht sich um einen Auftragsmörder, der selbst auf einmal zum Gejagten wird. Sein Name ist Gabimaru (der Seelenlose). Wie der Name schon andeutet, geht er äußerst effizient und emotionslos zur Sache.

Als er nach einem Vorfall selbst erbarmungslos von seinen Kollegen verfolgt wird, tut er alles, um zu überleben und seine Frau zu beschützen. Dazu gibt es nur eine Möglichkeit:

Um seinen Namen reinzuwaschen, begibt er sich auf eine Expedition zu einer unheilvollen Insel, die angeblich das Paradies beheimaten soll. Dort soll er für den Shogun ein Elixier der Unsterblichkeit finden.

Junji Ito-Collection

Bei der Junji Ito-Collection handelt es sich um eine Horror-Anthologie, die auf unterschiedlichen Werken des berühmten Mangaka basieren. Das Charakter Design im Anime stammt von Shinobu Tagashira.

Das sind restlichen Titel

Das sind die weiteren Titel, die auf Crunchyroll ab 1. Oktober verfügbar sind:

Higurashi: When They Cry - GOU

How to Keep a Mummy

Kemono Jihen

Mieruko-chan

The Case Study of Vanitas

The Vampire Dies in No Time

Mein Schulgeist Hanako

ZOMBIE LAND SAGA

Unter diesen Titeln solltet ihr eigentlich genügend Auswahl finden, um euch auf Halloween einzustellen. Leider ist bei uns allerdings Hellsing nicht mit im Lineup. In den USA kommen Anime-Fans auf Crunchyroll im Oktober nämlich auch in den Genuss dieser hervorragenden Serie.

Wie sieht's bei euch aus: Auf welche der genannten Titel freut ihr euch am meisten, beziehungsweise welche in der Liste wollt ihr empfehlen?