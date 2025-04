Kostet so gut wie nichts und macht euch das Leben leichter: Ohne dieses Gerät würde ich nie wieder einen E-Reader benutzen!

Dieses kleine Gerät macht das Lesen auf einem E-Reader noch eine ganze Ecker komfortabler.

Wer meine Artikel regelmäßig liest weiß, ich schreibe wahnsinnig gerne über Kindles und andere E-Reader. Elektronische Bücher sind zwar nicht jedermanns Sache, aber die Dinger haben zweifelsohne ihre Vorzüge. Doch dieses kleine, günstige Gadget hebt die Lese-Erfahrung auf einem E-Reader in ganz neue Höhen, denn damit müsst ihr nicht einmal mehr selbst umblättern!

Kindle, Pocketbook und Co: Sie alle profitieren von diesem Gadget

Stellt euch folgendes vor: Ihr liegt gerade bequem im Bett an einem verregnetem Wochenende. Raus gehen ist also nicht und ihr wollt das mollig warme Bett und seine Kuscheligkeit auch nicht verlassen. Klingt nach einem guten Tag mit eurem E-Reader und einem richtig guten Buch. Doch nach ein paar Stunden melden sich euer Nacken und eure Schultern und wollen nicht mehr. Das Ding die ganze Zeit in der Hand zu halten ist eben echt nicht angenehm.

Mit einem Pageturner müsst ihr nicht mehr selbst die Seiten eures E-Readers umblättern.

Hier kommt jetzt mein Tipp ins Spiel: Besorgt euch einen Pageturner! Mit der kleinen Fernbedienung könnt ihr die Seiten eures Readers auch aus der Ferne umblättern und müsst ihn nicht mehr die ganze Zeit in der Hand halten. Das ist nicht nur fürs Bett oder das Sofa praktisch, sondern zum Beispiel auch dann, wenn ihr auf dem Laufband walken möchtet und gleichzeitig etwas lesen wollt.

Weder WLAN noch Bluetooth erforderlich

Die Handhabung ist kinderleicht: Klemmt das Gerät an euren E-Reader, verbindet ihn mit der beiliegenden Fernbedienung und fertig. Sobald ihr auf den Knopf drückt, wird sofort die nächste Seite aufgeschlagen. Das geht überall, denn die Verbindung funktioniert mit Hochfrequenzwellen und braucht deswegen weder Internet noch Bluetooth.

Neben dem Pageturner empfehle ich euch auch, euch eine Halterung für eueren E-Reader zu besorgen.

Das volle Potential entfaltet der Pageturner aber zusammen mit einer Halterung für euren E-Reader. Solche Halterungen fürs Bett bekommt ihr auf Amazon schon ab 20 Euro und lohnen sich in meinen Augen doppelt und dreifach. Denn so könnt ihr bequem im Bett lesen und umblättern, ohne die Hand auch nur unter der Decke hervorholen zu müssen.

Wer nicht im Bett, sondern lieber am Schreibtisch lesen möchte und dabei trotzdem einen gewissen Komfort haben möchte, der kann stattdessen auch zu einer Stand-Halterung greifen. In beiden Fällen ist der Pageturner aber ein echter Gamechanger, ohne den ich eigentlich keinen E-Reader mehr benutzen will.