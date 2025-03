"Ich brauche Hilfe": Unglücksrabe bekommt LAN-Kabel nicht mehr aus seinem Laptop, verzweifelt komplett und schneidet es einfach ab

So sollte euer Ethernet-Port im Idealfall nie aussehen (Bild: reddit.com/user/Curious-Estimate-326/)

Manche Geschichten klingen so kurios, dass sie einfach nur wahr sein können. In diesem Fall hier wendet sich ein Reddit-User verzweifelt an die Community, weil er ein LAN-Kabel nicht mehr aus seinem Laptop herausbekommt. Eigentlich keine allzu wilde Anfrage, aber das Bild dazu wirft dann doch sehr viele Fragen auf. Was der Urheber des Posts dann für eine Geschichte dazu auspackt, ist schon ein starkes Stück.

Eigentlich will der Laptop-Besitzer nur Hilfe, endlich das Kabel aus dem Gerät zu bekommen

Darum geht's: Der Reddit-Beitrag wurde mit einem lapidaren Kommentar versehen. Darin schreibt der User Mysterious_warrior aka Curious-Estimate-326, er brauche Hilfe dabei, ein 10 Jahre altes Internet-Kabel aus seinem Laptop-Anschluss zu entfernen. Klingt erstmal nicht so krass, sieht aber unfassbar aus:

Er habe bereits alles versucht: In demselben Post schreibt der Pechvogel, bereits jedes Tutorial, jeden Reddit-Hilfepost, das Linus Tech Tipps-Forum und sogar Chat GPT konsultiert zu haben. Das hätte alles nur dazu geführt, dass der Rest Kabel, der im Port steckt, jetzt so aussieht, wie ihr oben auf dem Bild erkennt. Auch Schraubenzieher, Zangen und rohe Gewalt hätten nichts geholfen.

Wie bekommt man so etwas da raus? Eigentlich müsste sich dieser Rest Kabel noch ganz gut aus dem Port entfernen lassen. Dazu benötigt es allerdings etwas Fingerspitzengefühl, einen sehr dünnen, kleinen und flachen Schlitz-Schraubenzieher (oder Ähnliches) und eine feine Spitz-Zange. Mit etwas Glück funktioniert danach sogar der Port noch und alles ist fein.

Der Rest des Pins (oder Bügel, Nase, wie auch immer ihr es nennen wollt), der das Kabel im Port hält, muss mit dem Schraubenzieher heruntergedrückt werden, während mit der dünnen Spitz-Zange das Kabelinnere gegriffen und herausgezogen wird. Lässt sich da nichts mehr greifen, könnte alternativ eine sehr kurze Schraube in den Kabelrest gedreht werden, an der man dann anpackt.

Noch viel wilder ist die Story dahinter:

Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Stecker im Port und das Kabel abgeschnitten ist, lässt uns nur mit dem Kopf schütteln. Laut eigenen Angaben war der Laptop-Besitzer in einer Art Bibliothek und hatte W-LAN-Probleme. Darum habe er ein LAN-Kabel aus einem dortigen PC gezogen und es in seinen Laptop gesteckt.

Als die Bibliothek schließen und er gehen wollte, habe er es nicht geschafft, das Kabel aus seinem Laptop zu ziehen. Daraufhin sei er irgendwie in Panik geraten und habe das Kabel kurzerhand durchgeschnitten. Das Kabel der Bibliothek, wohlgemerkt, das er vorher aus einem PC der Bücherei gezogen hatte.

Offenbar wurde der Schaden von ihm mittlerweile bezahlt, aber es wirkt schon höchst kurios, überhaupt erst einmal auf so eine Idee zu kommen und dann so weiterzumachen. Da drängt sich außerdem auch der Gedanke auf, dass der Laptop-Besitzer gar nicht weiß oder wusste, dass es am oberen Teil des Kabels einen Pin gibt, der heruntergedrückt werden muss, um das Kabel ziehen zu können...

Wie würdet ihr versuchen, den Rest Kabel aus dem Internetanschluss des Laptops herauszubekommen?