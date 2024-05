Von Last of Us bis Pokémon: Die besten Spieleverfilmungen jetzt bei Amazon Prime Video im Angebot

Nur bis Sonntag gibt es bei Amazon Prime Video viele der besten Spieleverfilmungen im Sale.

Anlässlich der Amazon Gaming Week könnt ihr gerade bei Amazon Prime Video einige der besten (und schlechtesten) Videospielverfilmung günstig abstauben. Mit dabei sind Kinoblockbuster wie Uncharted, Serienhits wie The Last of Us und auch einige Filme wie Ready Player One oder Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, die nicht direkt auf einem Spiel basieren, aber Gaming-Themen behandeln. Hier geht es zur Übersicht:

Die Angebote dürften noch bis zum Ende der Amazon Gaming Week am Sonntag verfügbar sein. Neben Filmen könnt ihr durch den riesigen Sale übrigens auch eine Menge Hardware wie Headsets, Controller und SSDs sowie natürlich eine Menge Spiele für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch günstig abstauben. Die Liste sämtlicher Deals findet ihr hier:

Amazon Prime Video: Die besten Spieleverfilmungen im Sale

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Zu den größten Hits unter den Angeboten gehört fraglos die Serie zu The Last of Us, die man auch dann gesehen haben sollte, wenn man die Spielvorlage gar nicht kennt und einfach nur Lust auf düsteren Endzeit-Horror hat. Aber auch der Uncharted-Film war ein gewaltiger Erfolg an den Kinokassen, obwohl oder vielleicht gerade weil es der Abenteuerfilm mit der Originaltreue nicht so genau nimmt.

Wer nach familienfreundlicher Unterhaltung sucht, wird hingegen bei den beiden Sonic-Filmen bestens bedient. Bis zu einem gewissen Grad gilt das auch für Pokémon Meisterdetektiv Pikachu, obwohl der kaffeesüchtige, im Original von Ryan Reynolds gesprochene Pokémon-Detektiv teils schon einen etwas erwachseneren Humor bedient.

Willy's Wonderland: Die inoffizielle Verfilmung von Five Nights at Freddy's ist Trash von der feinsten Sorte.

Eher am unteren Ende der Erfolgsskala liegt neben Flops wie Assassin’s Creed die kleinere, aber immerhin prominent mit Nicolas Cage besetze Produktion Willy’s Wonderland, bei der es sich um eine inoffizielle Verfilmung von Five Nights at Freddy’s handelt. Der Plot ist zwar dämlich, aber Cage dabei zuzusehen, wie er mit bloßen Fäusten und ohne ein Wort zu sagen riesige Animatronics vermöbelt, hat schon Unterhaltungswert.

