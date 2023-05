Von Last of Us bis Pokémon: Filme & Serien zu Spielen jetzt im Angebot bei Amazon Prime Video

Durch die Amazon Gaming Week bekommt ihr jetzt Spieleverfilmungen und auch Filme übers Spielen im Angebot.

Noch bis Sonntag läuft die Amazon Gaming Week 2023, in der ihr sowohl Spiele als auch Zubehör für PS5, PS4, Xbox und Switch günstiger bekommt. Auch bei Prime Video gibt es zur Gaming Week Sonderangebote, nämlich Filme und Serien, die auf Spielen basieren, sich ums Spiele drehen oder sonst irgendwie Gaming-Bezug haben. Da Amazon es dabei nicht zu genau nimmt, ist die Auswahl recht groß. Hier findet ihr die Übersicht:

Auf Spielen basierende Filme & Serien: Die Highlights

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie

Zwar haben Spiele-Verfilmungen nicht den besten Ruf, unter den Angeboten bei Amazon finden sich aber einige echte Blockbuster wie Pokémon Meisterdetektiv Pikachu, Uncharted oder die Sonic-Filme, die gezeigt haben, dass Gaming-Welten auch auf der Kinoleinwand erfolgreich sein können. Die Anfang des Jahres ausgestrahlte Fernsehserie zu The Last of Us hat zudem nicht nur das Publikum, sondern auch die Kritiker*innen überzeugt. Hier eine kleine Auswahlliste:

Filme über Videospiele: Die Highlights

3:04 Free Guy: Ryan Reynolds wird im Trailer zum NPC in einer Art GTA Online

Bei den Filmen, die nicht auf einem bestimmten Spiel basieren, aber vom Gaming handeln, möchten wir euch besonders Free Guy empfehlen. Hier spielt Ryan Reynolds eine kleine Nebenfigur in einem Videospiel, die beschließt, ihren eigenen Weg zu gehen. Auch den Science-Fiction-Hit Ready Player One sollte man als Film- und Videospielfan unbedingt mal gesehen haben.

Amazon Gaming Week 2023: Weitere Angeboten

Nur noch bis Sonntag könnt ihr in der Amazon Gaming Week Spiele und Gaming-Hardware günstig abstauben.

Wie schon gesagt, hat die Amazon Gaming Week noch viel mehr zu bieten. Unter anderem gibt es Spiele für PS4, PS5, Xbox und Switch günstiger und eine ganze Menge Hardware ist reduziert. Darunter findet sich auch Konsolenzubehör wie Controller, Headsets und PS5-SSDs. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Blick auf den Sale zu werfen, bevor er am Sonntag zu Ende geht:

Weitere günstige Sonderangebote könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: