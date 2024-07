Legendäre Sportspiel-Reihe wird laut Entwickler eingestampft - das war's offenbar mit Mario & Sonic

Mario & Sonic glänzen dieses Jahr mit Abwesenheit bei den olympischen Spielen und das könnte auch so bleiben.

Dem einen oder der anderen ist es vielleicht schon aufgefallen: Die olympischen Spiele 2024 sind in vollem Gange, aber von einem dazu passenden Mario & Sonic-Spiel fehlt jede Spur.

Das liegt einem Entwickler zufolge daran, dass die komplette Reihe "erledigt" sein soll und keine neuen Teile mehr erscheinen. Das dürfte das Ende der langlebigen wie beliebten Marke bedeuten – zumindest, wenn die Person Recht behält.

Mario & Sonic bleiben Olympia 2024 fern und die komplette Reihe soll eingestampft werden sein

Darum geht's: Seit einigen Tagen könnt ihr im TV die olympischen Spiele 2024 verfolgen, die in Frankreich ausgetragen werden. Normalerweise gab es zu diesem Anlass immer auch ein Mario & Sonic-Spiel, zuletzt zum Beispiel Mario & Sonic 2020. Allem Anschein nach haben wir es dabei auch schon mit dem letzten Teil der Reihe zu tun, da soll nichts mehr nachkommen.

Dass zu den olympischen Spielen 2024 kein Sonic & Mario-Spiel mehr erscheint, dürfte kaum noch verwundern, immerhin läuft das Spektakel jetzt schon. Aber dass die beiden Helden unserer Kindheit erst gar nicht auftauchen und dann tatsächlich komplett die Segel streichen sollen, wirkt dann doch etwas überraschend.

Woher stammt die Info? Von Lee Cocker, der an jedem einzelnen der bisher veröffentlichten Mario & Sonic-Spiele mitgewirkt hat. Er war bei ISM dafür verantwortlich, Projekte für Sega, Nintendo und das Interantionale Olympia-Kommitee zu managen, insbesondere habe er sich dabei auf die Entwicklung der Olympischen Videospiele konzentriert.

Das war es dann wohl: In einem Tweet schreibt Lee Cocker nicht nur, dass es 2024 kein Mario & Sonic bei den olympischen Spielen gibt, sondern eben auch, dass die Serie bereits eingestellt wurde. Der Ableger zu den olympischen Spielen 2020 in Tokio sei der letzte Teil gewesen. Er wisse das, weil er bisher an jedem einzelnen davon mitgewirkt habe.

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Wir haben es hier zwar offensichtlich mit einer Aussage zu tun, die von einer Person stammt, die sich gut mit der Materie auskennt. Aber zumindest handelt es sich dabei nicht um eine offizielle Stellungnahme von Nintendo oder Sega. Womöglich könnte irgendwann also doch noch ein neuer Teil der Reihe erscheinen, wir würden aber eher nicht darauf wetten.

Laut Lee Cocker bestehe aber immerhin noch die Möglichkeit, dass wir in vier Jahren eine Art Sport-baisertes Spiel bekommen, das sich vor allem darum dreht, einen eigenen Avatar zu kreieren. Ein Spiel wie Mario und Sonic sei seiner Meinung nach ausgeschlossen. Allerdings erklärt er auch, dass er natürlich immer noch falsch liegen könnte.

Falls ihr jetzt aber dringend trotzdem etwas zocken wollt, das sich um die olympischen Spiele dreht, habt ihr Glück. Es gibt zwar keinen Mario- und Sonic-Titel, aber nichtsdestotrotz eine Möglichkeit dazu, sich mit der offiziellen Olympia-Lizenz auszutoben.

nWay Games haben sowohl zu den Winterspielen in Peking 2022 als auch zu Paris 2024 jeweils ein Mobile-Spiel entwickelt. Ob Olympics GO! Paris 2024 ähnlich viel Spaß macht wie die Nintendo-Titel, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

