LEGO veröffentlicht 2027 wohl endlich ein erstes Set zum erfolgreichsten Disney-Animationsfilm überhaupt

LEGO- und Disney-Fans aufgepasst: Nächstes Jahr erscheint wohl ein Set zu einem der größten Animationsfilm-Hits überhaupt.

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David Molke
03.07.2026 | 12:36 Uhr

Da kommt Freude auf: Angeblich steht uns 2027 ein LEGO-Set zu Zoomania (2) ins Haus. Da kommt Freude auf: Angeblich steht uns 2027 ein LEGO-Set zu Zoomania (2) ins Haus.

Es gibt sechs neue Leaks zu angeblich kommenden LEGO-Sets. Die sollen allesamt 2027 auf den Markt kommen und sich um bekannte Marken drehen. Wie zum Beispiel Harry Potter, Fortnite oder berühmte Walt Disney-Franchises. Allen voran dürften sich viele Fans wohl auf das Zoomania-Set mit Judy und Nick freuen.

Leak: LEGO bringt 2027 zwei Disney-, zwei Harry Potter- und zwei Fortnite-Sets

Wer schon immer mal selbst einen Nick und eine Judy aus Zoomania und Zoomania 2 in LEGO-Form haben wollte, kann sich freuen. Wir bekommen es aber angeblich nicht einfach nur mit zwei Minifiguren zu tun, sondern einem Set, das uns die beiden Charaktere selbst bauen lässt – also wohl ähnlich wie zuletzt bei den neuen Pokémon-Sets.

Video starten 1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Das war aber natürlich noch nicht alles. Laut den Leaks, die vom normalerweise ziemlich verlässlichen Leaker Unibricks stammen, kommt auch noch ein Disney-Set zu dem aus Winnie Pu bekannten Esel I-Aah. Es soll stolze 149,99 Dollar kosten – deutlich mehr als der geleakte Preis des Zoomania-Sets von 59,99.

Dann wären da auch noch die beiden Harry Potter-Sets, die etwas verspätet zum Release der neuen HBO-Serie an den Start gehen. Eines kostet nur 14,99 und nennt sich offenbar Harry meets Dobby, das könnten zwei Minifiguren sein. Das andere schlägt mit 109,99 Dollar zu Buche und zeigt wohl das erste Jahr an der Hogwarts-Schule.

Last, but not least soll es den Leaks zufolge auch noch zwei Fortnite-Sets geben. Hier haben wir wieder ein kleines namens Guaco's Tacos für 19,99 Dollar und ein größeres für 99,99 – P-1000. Wie viele Teile die einzelnen Sets haben, wissen wir aktuell noch nicht. Hier seht ihr sie noch einmal in der Übersicht (via GameRant):

ThemaNr.SetPreisRelease
Disney43332Buildable Judy and Nick$59.992027
Disney43325Buildable Eeyore$149.992027
Harry Potter76479Harry Meets Dobby$14.992027
Harry Potter76483First Year at Hogwarts Castle$109.992027
Fortnite77084P-1000$99.992027
Fortnite77088Guaco's Tacos$19.992027

Wie immer bei Leaks gilt auch in diesem Fall hier: Ihr solltet das Ganze mit Vorsicht genießen. Es gibt aktuell noch keine entsprechenden, offiziellen Ankündigungen oder irgendetwas in der Richtung. Außer dem Jahr 2027 gibt es auch im Leak noch keine genaueren Angaben zu einem möglichen Releasezeitraum, auch Altersfreigaben und Teile-Anzahl fehlen.

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Zoomania und Zoomania 2 waren durchschlagende Erfolge. Zoomania 2 oder Zootopia 2, wie der Film auf Englisch heißt, hat mit Leichtigkeit die magische 1-Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Mit einem weltweiten Kino-Einspielergebnis von aktuell laut The Numbers sagenhaften 1,87 Milliarden US-Dollar kratzt der Animationsfilm sogar fast schon an den zwei Milliarden.

Das ist deutlich mehr als die Zahlen des Super Mario Bros.-Films, mehr als Die Eiskönigin 2 und auch mehr als das Einspielergebnis des sagenhaft erfolgreichen Alles steht Kopf 2. Einzig und allein der chinesische Ne Zha 2 hat als Animationsfilm international insgesamt mehr Geld eingespielt, auch wenn ihn hierzulande wohl nur Wenige kennen.

Auf welches dieser sechs Sets freut ihr euch am meisten?

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