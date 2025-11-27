Zoomania 2 erreicht Topwertungen mit 95% auf Rotten Tomatoes - bleibt aber in einem Punkt hinter dem Vorgänger zurück

Judy Hopps und Nick Wilde sind zurück im Kino. (Bild: Disney)

Am 26. November 2025 ist mit Zoomania 2 der neueste Film von den Walt Disney Animation Studios im Kino gestartet. Der Vorgänger von 2016 kam sehr gut an und ist bis heute beliebt. Ein Blick auf die internationalen Wertungen zeigt, ob der zweite Teil daran anknüpfen kann.

Zoomania 2 ist ein Hit!

Worum geht's in Zoomania 2? Bevor wir zu den Wertungen kommen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Prämisse des Films. Nachdem Judy Hopps und Nick Wilde im ersten Teil die Stadt gerettet und ihre Sporen bei der Polizei verdient haben, steht jetzt der nächste große Fall an.

Ein geheimnisvoller Reptilienbewohner versetzt die Säugetier-Metropole in Aufruhr. Judy und Nick verfolgen daher die Schlange Gary De'Snake und finden so heraus, dass es eine geheime Reptilienbevölkerung gibt.

So fallen die Kritiken aus: Auf der Vergleichsseite Rotten Tomatoes steht das Tomatometer nach 108 eingereichten Wertungen bei starken 94 Prozent positiven Reviews. Das Popcornmeter, das sich aus User-Reviews zusammensetzt, steht bei 95 Prozent.

Ein ziemlich gutes Ergebnis. Zum Vergleich: Der erste Teil steht bei 98 Prozent positiven Reviews (298 Wertungen), also bei den Kritiker-Stimmen noch leicht vor dem Nachfolger. Dafür fällt das Popcornmeter mit 92 Prozent etwas niedriger aus, beim Publikum hat also Teil 2 die Nase vorn.

Die Wertung von Zoomania 2 kann sich durch weitere Wertungen natürlich noch verändern.

Auf IMDb steht Zoomania 2 hingegen bei "nur" 7,8 von insgesamt zehn Sternen. Dort ist der erste Teil mit acht von zehn Sternen aber ebenfalls schwächer bewertet als bei Rotten Tomatoes. Zudem werden dort konkrete Zahlen vergeben und nicht rein nach positiv und negativ aufgedröselt.

Das sagen die Kritiker*innen: Insgesamt sieht es also so aus, als wäre der Nachfolger ein gelungenes Sequel. Das sagen die Kritiken unter anderem:

"Das Ergebnis ist ein Werk, das umfangreicher und actionreicher ist, wenn auch ein wenig überladen." - Brandon Yu von der New York Times

"Zoomania 2 ist alles, was man sich von einer Fortsetzung wünschen kann. Es ist wirklich ein großartiges Kinoerlebnis für die ganze Familie. Und es vermittelt eine starke Botschaft über Akzeptanz und darüber, dass unsere Unterschiede uns stärker machen." - Jeanne Kaplan von Kaplan vs. Kaplan

"Im Mittelpunkt der Geschichte stehen weiterhin Hopps und Wilde und die spritzige, witzige und liebenswerte Energie zwischen ihnen." - Richard Whittaker vom Austin Chronicle

Wer den ersten Film mochte, kann mit dem zweiten also offenbar kaum etwas falsch machen und darf sich auf einen ordentlichen Kinospaß einstellen. Der Release auf Disney+ dürfte dann vermutlich im Frühjahr 2026 erfolgen.

Habt ihr Zoomania 2 schon gesehen? Wie hat er euch gefallen?