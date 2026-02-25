Läuft gerade Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht
Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Sebastian Zeitz
25.02.2026 | 18:00 Uhr

Am 27. Februar erscheinen die ersten LEGO-Sets von Evoli, Pikachu und den Startern der ersten Generation. Wir konnten das 200 Euro teure Pikachu vorab aufbauen und stellen euch hier im Video und in einem ausführlichen Artikel vor, wieso die Elektromaus in Klemmbausteinform bei uns gescheitert ist.
