Hunderte LEGO-Angebote: Star Wars Ahsoka, Harry Potter und Mario Sets für kurze Zeit günstig schnappen

Durch eine MediaMarkt-Aktion könnt ihr euch an diesem Wochenende günstige LEGO-Sets sichern.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment. Dadurch gibt es nicht nur 4K-Fernseher, die Nintendo Switch und die PlayStation 5, sondern auch die verschiedensten LEGO-Sets, die normalerweise ziemlich preisstabil sind, günstig im Angebot. Der Sale läuft aber nur noch bis 8:59 Uhr am Montagmorgen, ihr habt also nicht mehr allzu lange Zeit.

Wir haben euch hier einige Highlights aus den LEGO-Angeboten herausgesucht, darunter Sets zu berühmten Franchises wie Star Wars und Harry Potter:

LEGO Harry Potter: Von Hogwarts bis zum Adventskalender

Harry Potter-Fans bekommen eine stattliche Auswahl an LEGO-Sets, die sie von Hogwarts bis nach Hogsmeade führen.

Harry Potter-Fans können sich nicht nur unterschiedliche Schauplätze in Hogwarts sowie diverse Szenen aus den Filme in LEGO-Form sichern, sondern bekommen auch den aktuellen LEGO Harry Potter Adventskalender oder große Figuren wie jene des Hauselfs Dobby, die sich gut im Regal machen, zu günstigen Preisen.

LEGO Star Wars: Von Ahsoka bis zum Millenium Falcon

Sowohl Fans der jüngeren Auskopplungen als auch der Original-Trilogie kommen bei LEGO Star Wars auf ihre Kosten.

Von LEGO Star Wars bekommt ihr Sets zu den jüngeren Ablegern der Franchise wie Ahsoka und The Mandalorian ebenso wie Klassiker aus der Original-Trilogie, etwa den legendären Millenium Falcon. Im Fall der Star Wars-Sets solltet ihr auch mal einen Blick auf die Lego Star Wars Deals bei Saturn werfen, da es hier noch einige Sets gibt, die bei MediaMarkt schon ausverkauft sind.

Weitere LEGO-Angebote: Mario, Sonic und mehr

Auch aus dem Gaming-Bereich gibt es spannende LEGO-Sets, beispielsweise zu Mario und zu Horizon Forbidden West.

Natürlich gibt es auch noch viele spannende LEGO-Sets abseits von Harry Potter und Star Wars im Angebot. Gaming-Fans können sich unter anderem über das Mario-Starterset freuen, das es euch erlaubt, eure eigenen Mario-Level zu bauen. Außerdem sind spektakuläre Sonic-Sets und der Langhals aus Horizon Forbidden West mit dabei.

