Dieser LEGO Blumenstrauß ist eines der coolsten Deko-Objekte - und gerade günstig wie nie!

Der Herbst nähert sich mit großen Schritten. Wenn ihr dem Sommer noch nicht ganz Lebewohl sagen möchtet, könnt ihr euch mit dem LEGO Wildblumenstrauß zumindest optisch einen Teil der wärmsten Jahreszeit nach Hause holen. Bei MediaMarkt kostet das bunte Set aktuell nur 32,99€. Für den Versand kommen dann nochmal 2,99€ dazu.

LEGO Blumenstrauß im Angebot

Das steckt drin: Das Set besteht aus insgesamt 939 Teilen. Dazu gehören gleich 16 Stile und Material für acht verschiedene Blumensorten, aus denen ihr euren eigenen Strauß zusammenstellen könnt. Folgende Sorten sind enthalten:

Kornblumen

Lavendel

Walisischer Mohn

Kuhsalbe

Lederfarn

Gerbera

Rittersporn

Lupinen

Ihr könnt die Teile unterschiedlich kombinieren und arrangieren und so euren Strauß immer wieder umbauen. Einige Elemente bestehen dabei aus pflanzlichem Kunststoff, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr hergestellt wurde. Eine Anleitung zum Zusammenbau mit Tipps zum arrangieren ist natürlich ebenfalls enthalten.

Jetzt zuschlagen: LEGO Wildblumenstrauß im Angebot!

Perfekte Deko: Der LEGO Blumenstrauß sieht nicht nur hübsch aus, er ist außerdem pflegeleicht und anspruchslos. Gießen könnt ihr euch hier logischerweise sparen und die Blumen gehen auch im Dunkeln nicht ein. Perfekt, wenn ihr Pflanzen zu Hause haben wollt, aber keinen grünen Daumen habt!

Die Blumen machen in einer Vase einiges her, ihr könnt den Strauß aber natürlich auch aufteilen und so mehrere Zimmer dekorieren. Tobt euch kreativ aus und verändert die Anordnung je nach Lust und Laune. Bei Bedarf könnt ihr euer Set zusätzlich noch mit einem weiteren LEGO Blumenstrauß kombinieren. Auch der ist aktuell bei MediaMarkt günstig im Angebot.

Günstig wie nie: So günstig wie jetzt war das LEGO-Set bisher noch nie. Der alte Tiefstpreis lag bei 35,86€. Saturn bietet denselben Preis, bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 44,99€. (Quelle: geizhals.de)

