LEGO-Fan kann sich das Hobby gerade nicht leisten, findet Set zum verschenken und die Besitzerin drückt ihm noch 3 weitere in die Hand - zusammen sind sie über 1300 Euro wert: "Zittere noch immer"

Von so einem Haul können die meisten von uns nur träumen. (Bild: reddit/user/thehandofdawn)

LEGO ist zwar ein spaßiges Hobby, aber leider auch alles andere als günstig. Für ein paar Modelle kommen da schnell mal mehrere hundert Euro zusammen – etwas, das sich dieser Fan aktuell nicht leisten kann. Umso mehr freute er sich, als er eine Anzeige für ein Set zum Verschenken fand.



Als er es abholen wollte, bekam er dann aber noch einmal deutlich mehr, als er hätte ahnen können.

Glücklicher LEGO-Fan bekommt unerwartet sein absolutes Traum-Set geschenkt

Die Ausgangslage von Redditor thehandofdawn war eigentlich keine allzu glückliche. Wie er berichtet, sei dieses Jahr finanziell hart für ihn gewesen. Nur ein einziges LEGO-Set (Mario Kart) hatte er sich für sein Hobby gekauft und musste das letztlich sogar zurückgeben, weil er das Geld dringend brauchte.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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Entsprechend aufgeregt dürfte der Fan gewesen sein, als er über eine Anzeige stolperte, bei der eine Frau das LEGO-Set Schloss Hogwarts (Modell #71043) zu verschenken hatte. Die einzige Bedingung: Es solle an ein gutes Zuhause gehen.

Da die Besitzerin nur wenige Minuten entfernte wohnte, schwang thehandofdawn sich wohl direkt ins Auto, um das Set abzuholen – und bekam unerwartet noch eine ganze Reihe mehr:

"Am Ende hab ich ihre Wohnung noch mit einem weiteren Harry Potter-Set (76391), Captain Rex Helm und Bruchtal, meinem weißen Wal, verlassen. Alles kostenlos, weil sie bald umzieht und sie weghaben wollte. Ich zittere noch immer."

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Nicht nur die Anzahl der Sets ist dabei Grund zur Freude, es steckt auch einiges an Geld drin. Allein das Schloss Hogwarts und Bruchtal sind zusammen knapp 1.000 Euro wert. Gemeinsam kommen die vier Modelle auf einen Neu-Wert von satten 1339,96 Euro.

thehandofdawn freut sich dabei vor allem über Bruchtal, das eines seiner absoluten Traumsets ist. Das will er jetzt zusammen mit Hogwarts auseinandernehmen und dann mit seinem Sohn gemeinsam nochmal neu aufbauen.

Zwar fehlen mindestens im zweiten Harry Potter-Set ein paar Teile, das tut der riesigen Freude aber keinen Abbruch. Für den Fan sei es so oder so "der beste Tag ever".

In den Kommentaren freuen sich viele andere User natürlich mit dem Fan. Es gibt aber auch Bedenken gegenüber dieses doch sehr großen Geschenks – genauer, ob mit der früheren Besitzerin auch alles in Ordnung sei. Immerhin hatte sie drei dieser vier LEGO-Sets für sich selbst gekauft.

Ein User fragt etwa, ob sie müde oder depressiv ausgesehen habe, wo thehandofdawn aber beruhigen kann. Seiner Aussage nach habe er zumindest keine Anzeichen gesehen, dass es ihr nicht gut ging.

Er will ihr auf jeden Fall noch ein kleines Geschenk als Dankeschön geben, wenn er die Kiste zurückbringt, die er sich zum Transport der Sets geliehen hatte.

Würdet ihr überhaupt schauen, ob ihr Platz für diese (nicht gerade kleinen) Sets habt, oder einfach sofort zuschlagen?