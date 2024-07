LEGO Fortnite erhält endlich vier Sets - der große Battle Bus und die Figuren sind ein echtes Highlight

Im Schlachtenbus haben sogar LEGO-Figuren Platz. (Bild: LEGO Gruppe, Epic Games)

LEGO hat frisch vier neue Sets enthüllt, die in Zusammenarbeit mit Epic Games entstanden sind. Die Sets beinhalten den klassischen Schlachtenbus, den Knochen-Schali, den Durrr Burger und das Vorratslama. Ihr könnt sie seit dem 23. Juli 2024 vorbestellen und ab dem 1. Oktober 2024 in den LEGO Stores kaufen.

Unten könnt ihr euch die vier Sets inklusive Preis (Quelle: die offizielle LEGO-Seite) etwas genauer anschauen. An der Stelle möchten wir jedoch den vielversprechenden Schlachtenbus hervorheben, der uns besonders überzeugen konnte. Neben dem Fahrzeug sind auch neun detaillierte Minifiguren im Set enthalten, die das Spiel mit dem Schlachtenbus noch etwas unterhaltsamer gestalten können.

Auch die Preise stechen erstmal – für LEGO-Verhältnisse – positiv hervor, vor allem wenn wir sie mit anderen Kooperationen wie dem Deku Baum aus Zelda oder Schloss Hogwarts aus Harry Potter vergleichen. Die 100-Euro-Marke wird knapp nicht genackt. Umgerechnet kosten die einzelnen Teilchen jeweils etwa 10 Cent.

Schlachtenbus

Altersempfehlung: 10+

10+ Anzahl Teile: 954

954 Unverbindliche Preisempfehlung: 99,99 Euro

99,99 Euro Artikelnummer: 77073

Knochen-Schali

Altersempfehlung: 18+

18+ Anzahl Teile: 1414

1414 Unverbindliche Preisempfehlung: 99,99 Euro

99,99 Euro Artikelnummer: 77072

Durrr Burger

Altersempfehlung: 9+

9+ Anzahl Teile: 193

193 Unverbindliche Preisempfehlung: 14,99 Euro

14,99 Euro Artikelnummer: 77070

Vorratslama

Altersempfehlung: 12+

12+ Anzahl Teile: 691

691 Unverbindliche Preisempfehlung: 39,99 Euro

39,99 Euro Artikelnummer: 77071

Die LEGO Gruppe und Epic Games haben sich vor geraumer Zeit zusammengetan und mit LEGO Fortnite ein neues Spiel entwickelt, das ihr als Modus im Free2Play-Titel Fortnite zocken könnt. Das Open-World-Survival-Game ist an Kinder und Familien jeden Alters gerichtet und scheint sehr gut anzukommen.

Übrigens bekommt das LEGO-Fortnite-Spiel auch noch regelmäßig nach dem Release am 7. Dezember 2023 Updates spendiert. In diesem könnt ihr zum Beispiel endlich Tiere zähmen und eine eigene Farm aufbauen:

0:33 Lego Fortnite erfüllt mit dem neuesten Update einen großen Fan-Wunsch

Wenn wir uns bis jetzt die Ergebnisse der Kooperation anschauen, sind wir gespannt, was uns in Zukunft noch erwartet. Sei es nun in der Form von Klötzchenbausteinen oder eines neuen Videospiels.

Außerdem müsste damit die nächste Geschenkidee für die Kleinsten wohl geklärt sein. Auch Fortnite-Fans sollten bei diesem Merchandise auf ihre Kosten kommen.

Doch an dieser Stelle sind wir gespannt, wie die Sets bei euch ankommen: Wie findet ihr die vier vorgestellten LEGO Fortnite Sets?