LEGO Fortnite-Glitch lässt euch super einfach Materialien duplizieren, so funktioniert's

LEGO Fortnite bringt ganz neues Survival-Gameplay ins Spiel.

Fortnite hat mit LEGO, Rocket Racing und dem Festival gleich drei abgefahrene Erweiterungen bekommen. Im Survival-Teil mit LEGO-Figuren könnt ihr jetzt auf sehr einfache Art und Weise eure Materialien vermehren. Der Trick funktioniert sehr simpel und bisher auch verlässlich. Allerdings dürfte das nicht allzu lange so bleiben: Wir gehen davon aus, dass Entwicklerstudio Epic den Glitch demnächst repariert.

LEGO Fortnite-Glitch: So könnt ihr Materialien duplizieren

Worum geht's? In Fortnite gibt es mit dem LEGO-Ableger jetzt ein ganz eigenes Survival-Abenteuer. Das funktioniert sehr ähnlich wie Minecraft oder Valheim und lässt sich vor allem auch sehr gut im Koop spielen. Ihr sucht Baumaterialien, craftet Werkzeuge, bastelt euch eure eigenen vier Wände und müsst aber auch drauf achten, nicht zu hungern oder zu frieren.

So sieht das dann aus:

2:02 Lego Fortnite - Trailer zeigt den neuen Survival-Crafting-Modus im Gameplay

Neuer Glitch entdeckt: Momentan erobert ein kleiner, aber feiner Trick die LEGO Fortnite-Community im Sturm. Der sorgt dafür, dass der Grind deutlich einfacher wird, möglichst viele Materialien zu sammeln, die ihr für den Bau bestimmter Dinge braucht. Mit Hilfe eines so wohl nicht beabsichtigten Glitches könnt ihr Materialien nämlich einfach duplizieren.

Was brauche ich dafür? Nichts, nur die Materialien, die ihr verdoppeln wollt. Und ihr müsst in der Lage sein, eine Station zu bauen, was aber kein Problem sein sollte.

Baut eine Station aus den Materialien, die ihr duplizieren wollt. Das kann eine simple Werkbank, aber auch alles andere sein, zum Beispiel ein Sägewerk oder Spinnrad. Stellt euch direkt vor oder auf die Station und zerstört sie, so dass ihr sofort automatisch die Materialien aufsammelt. Verlasst so schnell es geht euer Spiel. Ladet das Spiel neu und betretet eure Welt wieder. Normalerweise solltet ihr jetzt die eingesammelten Materialien haben, obwohl die Station noch da steht, ohne dass sie zerstört wurde.

Das funktioniert mit allen Stationen, ihr könnt also durchaus auch fortgeschrittenere und seltenere Materialien duplizieren. Ab und zu kann es sein, dass der Trick nicht klappt, aber eigentlich sollte sich damit unendlich Baumaterial verdoppeln lassen. Zumindest so lange, bis der Fehler von den Entwickler*innen behoben wird (via: CharlieIntel).

Truhen-Trick wurde schon gefixt: Bis vor Kurzem war es in LEGO Fortnite noch möglich, seine Werkzeuge mit Hilfe eines Glitchs reparieren zu lassen. Dazu mussten die beschädigten Dinge nur in eine Truhe gepackt werden. Wer danach die Truhe zerstörte, bekam sein Werkzeug in unbeschädigtem Zustand zurück. Das geht jetzt aber nicht mehr, dementsprechend solltet ihr euch auch bei dem Stationen-Trick ranhalten.

Wie gefällt euch LEGO Fortnite bisher? Nutzt ihr gern solche Tricks und Glitches, oder spielt ihr lieber wie vorgesehen?