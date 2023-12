Lego Fortnite: Hunger stillen, Essen kochen und wie ihr den Nahrungs-Bug löst

Himbeeren sind die erste und einfachste Nahrungsquelle. Aber es geht deutlich effektiver.

Lego Fortnite ist ein Standalone-Spielmodus innerhalb von Fortnite. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Battle Royale-Modus, sondern um ein Survival-Crraftig-Spiel. Ihr sammelt, craftet, baut und kämpft also in eurer Welt.

Und wie es für Survival üblich ist, müsst ihr dabei auch euren Hunger im Auge behalten. Tut ihr das nicht, verhungert ihr irgendwann. Das beste Mittel dagegen sind natürlich gekochte Gerichte, die nicht nur den Hunger stillen, sondern euch auch Heilung und gewissen Boni verschaffen.

Die Grundlagen zum Hunger- und Kochsystem erfahrt ihr hier.

Grill bauen

Gesammelt Nahrung kann an sich auch roh verzehrt werden, stillt aber nicht so viel Hunger wie zubereitete Gerichte. Daher empfiehlt es sich zu kochen, wofür der Grill benötigt wird. Für den braucht ihr Folgendes:

Ressourcen: 30 Granit

30 Granit Anleitung: Die erhaltet ihr automatisch kurz nach Spielstart, da das Kochen mit zu den Grundlagen gehört.

Wo finde ich Granit? Granit findet ihr als kleine Felsen in der Umgebung, die einfach aufgesammelt werden können. Habt ihr euch an der Werkbank eine Spitzhake hergestellt, könnt ihr damit auch die großen Felsen zerschlagen und mehr Granit sammeln. Eure Spitzhake geht allerdings irgendwann kaputt. Wollt ihr also viel Granit auf einmal besorgen, nehmt lieber mehr Spitzhaken mit.

Habt ihr die Materialien beisammen, müsst ihr den Grill im Baumenü nur noch auswählen, platzieren und bauen.

Hinweis: Im Gegensatz zu anderen Stationen wie der Werkbank kann der Grill bei Regen auf im Freien genutzt werden.

Nahrung sammeln

Um zu Kochen, braucht ihr natürlich Zutaten. Während Himbeeren und Kürbisse für den direkten Verzehr geeignet sind, schmeißt ihr anfangs erst einmal Mais, Eier und rohes Fleisch auf den Grill. Diese könnt ihr in der Welt sammeln oder looten, beispielsweise rohes Fleisch von getöteten Tieren.

Mit dem Grill kochen

Habt ihr die Zutaten für die entsprechenden Rezepte beisammen, stellt ihr euch an den Grill, wählt das gewünschte Rezept aus und stellt die Anzahl der zu kochenden Zutaten ein. Der Grill erledigt dann den Rest, ihr könnt euch also in der Zeit anderen Dingen witmen und die zubereiteten Mahlzeiten später einsammeln.

Wie wirkungsvoll Lebensmittel oder Mahlzeiten sind, könnt ihr im Inventar bzw. bei den Rezepten einsehen. Gegrillte Maiskolben beispielsweise füllen drei Herzen, liefern zwei Minuten lang einen Energie-Boost und füllen fünf Hungerpunkte (die Felder oben links um euren Charakter herum).

So esst ihr: Grundsätzlich könnt ihr Nahrung, sofern ihr sie über das Inventar einem Schnellleistenplatz (unten rechts) zugewiesen und ausgewählt habt (LT & RT bzw. L1 & R1), jederzeit verzehren (RT bzw. R2).

Nahrungs-Bug: Wenn der Hunger nicht gestillt wird

Lego Fortnite ist frisch erschienen und funktioniert noch nicht unbedingt einwandfrei. Solltet ihr also wie wir zu den Spieler*innen zählen, bei denen das Verzehren von Nahrung nichts bringt und ihr ständig hungrig seid, dann liegt das nicht an euch, sondern einem Bug.

Bei uns haben zwei Dinge geholfen: Eine neue Welt starten oder aber etwas abwarten. Nach einigen Spielstarts hat sich das Problem von alleine erledigt. Vermutlich hat Epic hier schon nachgebessert und der Bug dürfte nicht mehr groß auftauchen.