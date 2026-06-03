Weltmeister-Feeling im Preissturz — LEGO WM-Pokal mit Tiefstpreis bei MediaMarkt!

Seid ihr Teil der Nationalmannschaft? Vermutlich nicht, dann ist das eure Chance, die Trophäe selbst zu besitzen!

Endlich könnt ihr selbst einmal den goldenen FIFA WM-Pokal jubelnd von euch strecken, denn Lego hat, inklusive offizieller Lizenz, seine eigene Replika auf den Markt gebracht. Aktuell kriegt ihr das gute Stück zum absoluten Tiefstpreis bei MediaMarkt und Saturn, denn dort gibt's den Extra-Rabatt, dank Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion!

Mehrwertsteuer geschenkt – so geht's!

Bei der aktuellen Rabattaktion von MediaMarkt und Saturn wird euch anteilig vom Kaufpreis die Mehrwertsteuer erlassen. Das sorgt für einen effektiven Rabatt von etwas über 15 % auf einen Großteil des Sortiments. Einzige Bedingung: Ihr müsst als myMediaMarkt- beziehungsweise mySaturn-Kunde registriert sein.

Auf der Website sehen die meisten von euch das Angebot wahrscheinlich noch für 139,99 €. Um an den vollen Rabatt zu kommen, habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr wartet bis 20 Uhr am 3. Juni, dann wird der volle Rabatt für alle freigeschaltet, oder ihr meldet euch in der App an. Dort sind die Rabatte bereits seit 6:00 Uhr live. So landet ihr am Ende bei einem Preis von 117,64 € – absoluter Tiefstpreis!

Für Kinder und Erwachsene ab ca. 12 Jahren ist der WM-Pokal der optimale Stimmungs-Anheizer bis zum Eröffnungsspiel!

Einmal WM-Sieger im eigenen Wohnzimmer!

Die Fußballweltmeisterschaft rückt näher und näher und an jeder Ecke gibt es Merch. Vom Trikot über Sneakerkollektionen bis zu Sammelstickern und Hardware-Collabs kennen die Marketingabteilungen der großen Marken keine Grenzen. Besonders schön finde ich aber die Idee von Lego, denn die güldene Siegertrophäe bietet gleich mehrere detailverliebte Features und Eastereggs.

Auf der Basis des 36 cm hohen Pokals finden sich beispielsweise alle bisherigen WM-Sieger wieder. Besonders schön: Der Pokal lässt sich öffnen und birgt ein kleines Fußball-Diorama inklusive Minifiguren und Mini-WM-Pokal. Alles im Stil der FIFA WM 2026. Ob ihr das Diorama zur Schau stellt oder im Pokal geheim haltet, bleibt euch dabei ganz selbst überlassen.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Lego die richtige Wahl für euch ist, stöbert unbedingt mal durch die Kaufberatung von meinem Kollegen Benny. Der atmet Klemmbausteine und weiß genau, wo die Vor- und Nachteile liegen.

Zuschlagen, solange der Vorrat reicht!

Die Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion bei Saturn und MediaMarkt geht noch bis zum 8. Juni, doch die Vorräte sind natürlich begrenzt und nicht selten, sind die ersten Angebote bereits im App-Presale ausverkauft. Schnell sein lohnt sich also, und dann können der Fußball- und der Bauspaß starten!