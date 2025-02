LEGO Harry Potter Angebot: Jetzt die Winkelgasse mit rund einem Dutzend Zauberläden bei Amazon zum Top-Preis schnappen!

Mit diesem LEGO Harry Potter Set könnt ihr euch eure eigene Winkelgasse bauen, und das dank eines Amazon-Angebots jetzt zum günstigen Preis!

Harry-Potter-Fans aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die Winkelgasse mit rund einem Dutzend Zauberläden in einem großen LEGO Set zum Top-Preis schnappen. Den detaillierten und umfangreichen Bausatz bekommt ihr jetzt 26 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP, was für ein so beliebtes Set einer großen Franchise schon eine Menge ist. Hier geht’s direkt zum Deal:

Wie üblich macht Amazon keine Angaben zur Dauer des Angebots, der Preis kann sich also jederzeit ändern.

LEGO Harry Potter: Die Winkelgasse in einem Set mit 5 Modulen und 12 Figuren

Gringotts Zaubererbank in der Mitte ist sicherlich das imposanteste Gebäude, das LEGO Harry Potter Winkelgasse Set hat aber noch sehr viel mehr zu bieten.

Das große LEGO Harry Potter Set bietet die zahlreichen Zauberläden der berühmten Winkelgasse im Mikromaßstab nach. Mit dabei sind unter anderem Ollivanders Zauberstabladen, Mr. Mulpeppers Apothekarium, Weasleys Zauberhafte Zauberscherze und die Kneipe Zum Tropfenden Kessel. Von der Rückseite könnt ihr einen Blick in die Läden werfen und dabei kleine Details entdecken.

Besonders hübsch und architektonisch auffällig ist Gringotts Zaubererbank, die das Mittelstück des aus fünf Segmenten bestehenden Sets bildet. Die Teile lassen sich auf verschiedene Weise anordnen. Ihr könnt sie in eine Reihe stellen, um alle Läden in der Frontansicht zu sehen, oder die beiden Flügel links und rechts von Gringotts zusammenschieben, wodurch eine authentische schmale Gasse zwischen den Läden entsteht.

Die Teile des LEGO Harry Potter Winkelgasse Sets lassen sich so zusammenschieben, das eine kleine, von Laternen gesäumte Gasse entsteht, wie ihr sie rechts auf diesem Bild seht.

Neben den Läden werden 12 Figuren mitgeliefert, darunter Harry, Hermine, Draco, Ron und drei weitere Weasleys. Sogar der legendäre Bus mit dem Namen „Fahrender Ritter“ ist dabei, sodass ihr die verschiedensten Szenen aus den Filmen und Büchern nachstellen könnt.

Mit seinen 2750 Teilen ist das kleinteilige und komplexe LEGO-Set übrigens in erster Linie als Ausstellungsstück für erwachsene Harry-Potter-Fans gedacht. LEGOs offizielle Altersempfehlung liegt dementsprechend bei 18+, Kinder sollten beim Aufbau also Hilfe bekommen.

Es gibt noch ein weiteres LEGO Harry Potter Winkelgasse Set, das zwar nur vier Läden enthält, diese aber in sehr viel größerem Maßstab nachbildet.

Beachtet dabei bitte: Bei dem angebotenen Lego Harry Potter Winkelgasse-Set mit der Nummer 76444 handelt es sich um ein Miniaturset mit Mikrofiguren, das einen kleineren Maßstab verwendet als die meisten anderen LEGO Harry Potter Sets. Falls ihr also bereits andere Sets zu Hause habt und diese mit der Winkelgasse kombinieren möchtet, ist dieses Set nicht optimal. Stattdessen solltet ihr euch hierfür das größere (und leider auch dreimal so teure) Winkelgasse-Set mit der Nummer 75978 holen: