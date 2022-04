Fans von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West können sich auf ein besonderes LEGO-Set freuen. Ab dem 1. Mai 2022 könnt ihr das LEGO Langhals-Set 76989 im LEGO Shop kaufen. Das Set ist natürlich dem bekannten Langhals-Dino aus den Spielen nachempfunden.

Unser Tipp für den Kauf: Beliebte LEGO-Sets waren zuletzt stets am Releasetag ausverkauft. Wenn ihr also einen Langhals haben wollt, dann müsst ihr am besten direkt zum Verkaufsstart zuschlagen.

LEGO-Sets gehen in der Regel um 1 Uhr am Verkaufstag online. Manche starten auch schon um 0 Uhr. Daher empfehlen wir allen, die das Set kaufen wollen am 1. Mai 2022 zwischen 0 Uhr und 1 Uhr MESZ den LEGO Online-Shop zu besuchen. Spätestens ab 1 Uhr könnt ihr es sicher kaufen.

So viel kostet das LEGO Langhals-Set: Die UVP für das Set liegt bei 79,99 Euro. Wer Mitglied von LEGO VIP ist, erhält für den Kauf 600 VIP-Punkte.

Das erwartet euch mit dem Langhals-Set

Allen voran besteht der Langhals aus 1.222 Teilen. Um das Modell detailgetreu nachbauen zu können, bietet das Set einige besondere Bautechniken wie beim scheibenförmigen Kopf und den langen, dünnen Beinen. Der Langhals steht dabei auf einem Ständer und kann daher überall platziert werden.

Neben dem Langhals aus LEGO ist noch eine Aloy LEGO Minifigur und ein Wächter Teil des Sets. Letzterem könnt ihr blaue, gelbe oder rote Augen verpassen.

Wie groß ist das Set? Der Langhals ist 34 cm hoch, 23 cm breit und 17 cm tief.

Lego verspricht, dass der Langhals auch ein tolles Geschenk wäre:

Das Set beinhaltet eine Broschüre mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und der Hintergrundgeschichte, wie das LEGO Designteam dieses Modell entwickelt hat. Eine tolle Belohnung für dich selbst oder ein faszinierendes Geschenk für einen geliebten Videospielfan. lego.com