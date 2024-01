Das einzige LEGO Horizon Forbidden West Set wird nicht mehr produziert? Hier könnt ihr es noch kaufen!

Sowohl im Spiel, als auch im Lego-Maßstab ist es kein einfaches Unterfangen den Tallneck zu erklimmen.

Unter all den bekannten Marken wie Gran Turismo, Uncharted oder The Last of Us, die PlayStation unter seinem Dach vereint, hat sich das Unternehmen für das junge, aber äußerst erfolgreiche Horizon-Franchise entschieden, um eine Kooperation mit Lego einzugehen. So wird der Horizon Forbidden West: Tallneck das erste und bisher einzige Set der Lego Gaming Collection.

Das muss aber nichts heißen, denn das Set entpuppte sich als eines der besten Lego-Sets des Jahres und erfreute sich bei seiner Veröffentlichung enormer Beliebtheit. Jetzt muss der Langhals leider in Rente gehen. Das bedeutet für euch, dass ihr das Set wahrscheinlich zum letzten Mal zum UVP sehen werdet.

Ein Lego-Set das bis heute seinesgleichen sucht

Das Beeindruckendste an diesem Set ist natürlich der riesige Tallneck selbst. Der Aufbau ist recht komplex, da man die filigranen Beine und den langen Hals ziemlich genau in die Höhe ziehen muss. Das kann eine Herausforderung sein, aber es macht immer wieder Spaß, weil so viel Liebe zum Detail dabei ist.

So wurden beispielsweise für die hinteren Antennen des Tallnecks, an denen sich Aloy im Spiel nach oben zieht, um an die Spitze der Riesenmaschine zu gelangen, vergoldete Lego Urukhai-Schwerter verwendet. Solche Details finden sich im ganzen Set und am Ende merkt man schnell, dass nur wenige Maschinenteile aus dem Original fehlen.

Die Urukhai-Schwerter sind nur ein winziges Detail von vielen kleinen Teilen, die den Tallneck so super machen!

Doch damit nicht genug, denn die Aloy Minifigur ist qualitativ deutlich hochwertiger als eine durchschnittliche Lego Minifigur. Die Figur ist sehr aufwendig gestaltet und bedruckt, weshalb die Minifigur der Protagonistin des Spiels sehr ähnlich sieht. Man kann Aloys Speer selbst zusammenbauen, ihr einen durchsichtigen Visor aufsetzen und ihr sogar einen kleinen Mini-Watcher als Sparringpartner bauen.