Eltern eines 42-Jährigen ziehen um und drücken ihm plötzlich roten LEGO-Koffer in die Hand – steckt voller Steine und versetzen ihn in seine Kindheit zurück

Der LEGO-Koffer ist wirklich cool (Bild: HookFE03 auf Reddit).

Der dänische Spielzeughersteller LEGO ist schon ziemlich lange im Geschäft. Immer wieder tauchen so auch längst vergessene Relikte aus der Vergangenheit auf. Dieser rote Koffer für Bausteine ist eines davon und auf jeden Fall ziemlich cool.

Alter LEGO-Koffer taucht bei Umzug auf

Wer viel LEGO sammelt und nicht "nur" die Sets nach Anleitung aufbaut, steht irgendwann vor der Frage, wie man die ganzen losen Bausteine am besten aufbewahren soll. Glücklicherweise liefert LEGO selbst schon seit Langem eine Antwort darauf.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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Aktuell werden in der "Classics"-Serie etwa verschieden große Plastikboxen in Form von LEGO-Steinen angeboten, die dann befüllt werden können. Auch einen Starterkoffer mit Sortierfächern hat LEGO im Sortiment. Neu ist das Konzept allerdings nicht.

Wie der Reddit-Post vom User "HookFE03" zeigt, gab es solche LEGO-Koffer schon vor vielen Jahren. Der User ist jetzt laut eigener Aussage 42 Jahre alt und der rote Koffer, den er in der Kindheit bekommen hatte, ist kürzlich beim Umzug seiner Eltern wieder aufgetaucht.

Der Koffer ist ganz in Rot gehalten und sieht ziemlich stabil aus. Eine Seite kann aufgeklappt, aber auch fest verschlossen werden. Laut dem User war der Koffer bis oben hin mit zufälligen Steinen gefüllt.

Den Post mit den Bildern findet ihr hier:

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In den Kommentaren melden sich zahlreiche User, die angeben, genau diesen Koffer ebenfalls besessen zu haben. Offenbar gab es auch eine blaue Version oder ein ähnliches Modell in Blau, das oft unter dem Post erwähnt wird.

Der stabile Eindruck trügt dabei wohl auch nicht. Laut den Usern werden die Koffer mittlerweile teils in dritter Generation genutzt und haben die Zeit dennoch ohne größere Probleme überstanden.

Ein Problem gibt es offenbar nur bei der Ergonomie. So schreiben einige User, dass es extrem nervig sein konnte, einzelne Steine aus den Ecken des Koffers herauszubekommen. Das aktuelle Design mit den Sortierfächern dürfte da besser geeignet sein, sieht dafür aber auch nicht ganz so cool aus.

Was haltet ihr davon? Habt ihr auch einen solchen Koffer besessen?