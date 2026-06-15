LEGO-Baumeister verwandelt langweiliges Pferdeset in einen extrem niedlichen Capybara und jetzt will ich das auch haben

So sieht das LEGO-Capybara aus – ist es nicht herzzerreißend? (Bild: reddit.com/user/madewithbrix/)

Capybaras sind zweifellos coole und niedliche Tiere. Manch einer würde sogar behaupten, dass sie gegenüber den erhabenen Pferden die Nase vorn haben (ich zum Beispiel!) und auch dieser LEGO-Fan hier scheint sein Capybara-MOC dem Original-Set eines Pferdes vorzuziehen.

LEGO-Capybara ist viel cooler als das eigentliche Pferde-Set

Offizielle LEGO-Sets sind schön und gut, aber das Beste daran ist, dass man aus den Bausteinen auch allerlei Eigenkreationen erschaffen kann. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dementsprechend hat ein LEGO-Baumeister von Reddit ein Pferde-Set zum Capybara umfunktioniert und mich ganz neidisch gemacht.

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Ich bin nämlich schon seit einigen Jahren großer Fan der Tiere. Die Capybaras oder Wasserschweine sind nicht nur die größten Nagetiere der Welt, sondern auch einfach extrem entspannt und Freund aller anderen Tiere. Sie lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen und sind durch ihr freundliches Wesen in den letzten Jahren ein echtes Kulttier geworden.

Für mich spielen die Viecher (lieb gemeint!) also sowieso schon in einer Liga mit Schnabeltieren oder Baby-Flusspferden.

Da kommt es mir gerade recht, dass es auch anderen so geht. Es gibt beispielsweise extrem niedliche Capybara-Plüschtiere. Eines dieser Plushies verpasst dem Capy einen Rucksack und genau dieses Stofftier stand hier Pate für das LEGO-MOC (kurz für: My Own Creation), das aus dem Pferde-Set entstanden ist.

Das Set kann normalerweise auch in einen Bären oder einen Hirsch umfunktioniert werden, da es sich um ein 3-in-1-Modell handelt. Aber mit etwas Krerativität geht da eben sogar noch mehr.

Hier seht ihr es in seiner ganzen Pracht:

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Während ich echten Pferden zwar durchaus etwas abgewinnen kann, würde ich mir kein LEGO-Pferd ins Zimmer stellen. Bei einem Capybara sieht das dann aber schon wieder ganz anders aus. Dementsprechend liebäugele ich jetzt ein bisschen mit diesem Set.

Aber ehrlich gesagt habe ich schon genug kostspielige Hobbies und versuche darum schon seit geraumer Zeit, mich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, auch noch mit dem Sammeln und Bauen von coolen LEGO-Sets anzufangen. Aber solche Posts wie dieser hier machen mir es nicht gerade leicht. Wer es am allerschwersten hat, dürfte dementsprechend auch wieder einmal geklärt sein.

Wie findet ihr den LEGO-Capybara? Wünscht ihr euch auch ein offizielles Set oder reicht euch so ein MOC?