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Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt
Wir haben mit dem N-1 Starfighter des Mandalorianers das neueste Star Wars-Set von LEGO gebaut. Es besteht aus 1809 Teilen, kommt mit jeweils einer Minifigur von Grogu und Din Djarin und kostet insgesamt 249,99 Euro.
Überzeugt hat uns vor Allem, dass das Modell trotz vieler filigraner Teile ziemlich stabil ist. Der Bau ist zudem abwechslungsreich, da wir hier nicht einfach beide Seiten gespiegelt bauen und so einige verschiedene Bautechniken zum Einsatz kommen. Kleinen Punktabzug gibt's für die Sticker und den doch recht saftigen Teilepreis.
Unseren ausführlichen Eindruck zum N-1 Starfighter stellen wir euch in einem eigenen Artikel noch genauer vor.
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