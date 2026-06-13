LEGO-Fan verwandelt das Millennium-Falken-Set In in ein Warhammer 40K-Schlachtschiff, ohne Extrateile zu benutzen

Unter LEGO-Fans ist es ein Running Gag, aus allen möglichen Sets einen Star Wars-Millennium-Falken zu basteln. Dieser Baumeister hier macht es aber umgekehrt, und zwar mit großem Erfolg.

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David Molke
13.06.2026 | 17:00 Uhr

Hier seht ihr den glücklichen LEGO-Baumeister und sein Warhammer 40K-Battleship (Bild: reddit.comuserMinute_Food_2881) Hier seht ihr den glücklichen LEGO-Baumeister und sein Warhammer 40K-Battleship (Bild: reddit.com/user/Minute_Food_2881/)

LEGO erfreut sich bei Jung und Alt größter Beliebtheit. Das liegt zum Teil natürlich an den coolen Sets, beispielsweise mit Star Wars-Lizenz. Aber eben auch daran, dass man aus den Einzelteilen jederzeit auch einfach etwas ganz Neues, Eigenes bauen kann. Wie zum Beispiel ein Warhammer 40.000-Raumschiff.

Statt Star Wars: LEGO-Fan zeigt sein beeindruckendes Warhammer 40K-MOC

Es gibt auf Reddit ein ganzes Forum, das sich ausschließlich damit beschäftigt, aus irgendwelchen anderen LEGO-Sets den Millenium-Falken aus Star Wars nachzubauen. Die Kreativität der Baumeister ist beeindruckend und es gibt wirklich sehr, sehr coole Beispiele davon.

Video starten 1:28 Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt

Aber der LEGO-Fan und Bastler sowie Reddit-User Creation Caravan aka Minute_Food_2881 wird nicht müde, alle möglichen Umbauten vorzunehmen. Selbstverständlich hat er auch schon diverse Millennium-Falken gebaut, unter anderem zum Beispiel aus dem FIFA-WM-Emblem, wie ihr hier bewundern könnt.

Kürzlich haben wir erst davon berichtet, dass Creation Caravan aus dem Evoli-Pokémon-Set von LEGO einen extrem überzeugenden E.T. gemacht hat. Der Einfallsreichtum dieses Menschen scheint wirklich keine Grenzen zu kennen und seine LEGO-MOCs sind meistens schlichtweg genial.

Das gilt auch für diesen Umbau, für den er sich einfach den Millennium-Falken geschnappt hat, um ihn zu einem Warhammer 40K-Schlachtschiff der Emperor-Klasse umzubauen. Das Besondere daran ist, dass er auch komplett ohne zusätzliche Teile ausgekommen ist. Hier wurden also nur Steinchen aus dem Star Wars-Set verbaut:

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Abgerundet werden die Posts immer mit dem breiten Grinsen des Baumeisters, der stolz seine Eigenkreationen präsentiert (und dem mittlerweile nicht minder legendären Golden Girls-Kalender im Hintergrund).

Die Fans lieben selbstverständlich auch dieses MOC (was für My Own Creation steht) und kommentieren den Beitrag von vor 10 Tagen entsprechend. Da ist immer wieder davon die Rede, dass dieser Mann einfach nicht aufzuhalten und der GOAT (Greatest of all Time) sei. Ein Kommentator kürt dieses Schlachtschiff als den besten Build des Baumeisters.

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Gleichzeitig betrauern viele LEGO-Fans in den Kommentaren aber auch, dass es einfach keinerlei offizielle Sets mit einer Warhammer 40.000-Lizenz von LEGO gibt. Aber immerhin existiert mit r/LegoWarhammer ein komplettes Subreddit, in dem Fans beider Firmen sich mit ihren Builds übertrumpfen. Oft werden LEGO-Bausteine auch genutzt, um Umgebungen für Warhammer-Figuren zu erschaffen.

Wie findet ihr das Warhammer-Schiff aus dem Millennium-Falken-Set?

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