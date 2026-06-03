"Wenn er diese eine LEGO-Figur zieht, wird er reich": Vater findet alte Minifiguren-Tüte im Schrank und Community wittert einen echten Schatz

Mit ganz viel Glück verbirgt sich hierdrin ein Schatz. (Bild: Can_of_Cats auf Reddit)

Blindboxen können innerhalb von wenigen Sekunden ihren Wert komplett verlieren oder aber vervielfachen. Ein LEGO-Fan hat mit ganz viel Glück eine extrem wertvolle Figur gefunden, wahrscheinlich ist sein Fund aber wertlos.

Die richtige Figur könnte 7.000 Euro wert sein

Bei den allermeisten LEGO-Sets kann man ziemlich gut abschätzen, wie wertvoll es eigentlich ist. Mit den Minifigurenserien bietet der dänische Spielzeughersteller aber auch ein Produkt an, das ein bisschen mehr Spannung verspricht.

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Jede dieser Serien bietet eine Auswahl von durchschnittlich 12 Figuren. Der Clou ist allerdings, dass die Serien in Verpackungen verkauft werden, die nicht direkt verraten, welche Figur sich darin befindet. Nun sind die Figuren normalerweise nicht besonders selten, sodass es vom Wert her nur wenig Unterschied macht.

Bei Serie 10 war das aber anders. Dort hat LEGO nämlich insgesamt 5.000 Exemplare von Mr. Gold versteckt. Die Figur gehört zu den seltensten LEGO-Figuren überhaupt und kann einen Wert von bis zu 7.000 Euro haben.

Tatsächlich hat der Vater des Reddit-Users "Can_of_Cats" ausgerechnet aus dieser Serie eine noch verpackte Figur in einem Schrank gefunden, wie der User in einem Post erzählt. Er fragt die Community, ob er sie öffnen soll oder nicht.

Den Post findet ihr hier:

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In den Kommentaren sind sich viele User einig, dass Aufmachen die einzig richtige Entscheidung ist. Im geschlossenen Zustand ist die Figur kaum etwas wert, sodass es sich nicht lohnt, sie so aufzubewahren oder zu verkaufen.

Wenn der User sie hingegen öffnet, bekommt er entweder eine coole Figur oder mit einer unerhörten Menge Glück tatsächlich Mr. Gold, der ein kleines Vermögen wert ist. So oder so ist das Öffnen der Packung definitiv die bessere Option.

Welche Figur aus der Serie nun die beste ist, wird ebenfalls diskutiert. Tatsächlich ist die Auswahl vergleichsweise gut. Der Baseballspieler ist ziemlich cool, aber auch der Paintballspieler, Medusa und der römische Legionär sind ziemlich beliebt.

Welche Figur findet ihr am coolsten und würdet ihr das Tütchen aufmachen?